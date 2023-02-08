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Осадчая эмоционально отреагировала на слухи о новом наступлении оккупанта: "Я чувствую эту боль"

8 февраля 2023, 16:16
Катя Осадчая отмечает, что также поддалась всеобщей панике, но у нее есть свой секрет по ее преодолению.
Катя Осадчая
Катя Осадчая отреагировала на новости про наступление оккупантов в годовщину войны в Украине / instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая и модель Катя Осадчая во время полномасштабной войны в Украине занялась общественной деятельностью - она создала организацию Пошук зниклих, которая помогает найти исчезнувших во время российского вторжения людей, а также искать и освобождать гражданских пленных.

Сейчас в СМИ активно распространяется новость о том, что армия оккупантов к годовщине войны в Украине готовит масштабную наступательную операцию. Информационное поле настолько перегружено различными прогнозами, что даже самые большие оптимисты, уверенные в победе Украины над страной-агрессором, начали опускать руки.

Среди них оказалась и Катя Осадчая. Ведущая на своей странице в Instagram призналась, что и у нее время от времени на этом фоне сдают нервы.

Впрочем, у нее есть свой рецепт от хандры - она помогает тем, кому сейчас гораздо хуже. Знание, что ее вклад может спасти кому-то жизнь, не позволяет ей "скиснуть" окончательно.

"На фоне информационного агрессивного нашествия мы истощаемся, нервничаем, переживаем. Мы не знаем когда ждать наступления и где, но верим в ВСУ и собственную нервную систему! Когда я начинаю сдаваться, думаю о тех кому невыносимо – это наши люди в плену. Просто представьте месяцы, тянущиеся вечность. Бывшие гражданские пленные рассказывали мне, как хотели умереть побыстрее, потому что не видели иного выхода. Я чувствую эту боль физически, поэтому продолжаю бороться за то, чтобы возвращены были все и как можно быстрее", - рассказывает Осадчая.

Катя Осадчая
Катя Осадчая отреагировала на новости про наступление оккупантов в годовщину войны в Украине / instagram.com/kosadcha

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

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