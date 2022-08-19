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"Орки не будут целиться в женщин и детей": исполнитель роли Саурона поддержал украинцев

19 августа 2022, 12:05

Кроме того, в видео смонтировали "обращение" орков, которые протестуют против того, чтобы русских оккупантов регулярно публично называли, собственно, орками.

Саурон, орки
Исполнитель роли Саурона поддержал украинцев/ коллаж Instagram и New Linew Cinema

Новозеландский актер и каскадер Сала Бейкер, который играл роль Черного Властелина Саурона в легендарной фэнтези-трилогии Властелин колец, снялся в социальной рекламе благотворительной организации UAnimals и публично поддержал украинцев.

"Я был Сауроном в "Властелине колец", но я был шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы. Я хочу поблагодарить UAnimals, которые спасают животных от войны: кормят, эвакуируют, лечат. Это поражает и вдохновляет!", — сказал актер.

Кроме того, в видео смонтировали "обращение" орков, которые протестуют против того, чтобы их сравнивали с русскими оккупантами.

"От имени всемирной диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте русских орками. Нас это оскорбляет! Многие столетия мы не прибегаем к варварским методам борьбы. Орки не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какой-то хлам", — говорит один из орков в ролике.

" Я слышал, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных животных. Не пойму, что они им такого сделали? Пожалуйста, не называйте русских орками. Мне стыдно перед моими детьми", — добавляет другой.

Напомним, легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

Также ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер получил вышиванку в подарок от украинца Владислава Кабанца.

Позднее легендарный боксер - Майк Тайсон поддержал Украину публично. "Железный Майк" был так любезен, что записал короткое видеообращение ко всем украинцам со словами поддержки.

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Автор: Егор Бунин
Властелин колец война России и Украины
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