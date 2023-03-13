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Организаторы конкурса красоты запретили другим участницам фотографироваться с украинкой

13 марта 2023, 21:31
Девушка поделилась, что ей было очень нелегко принимать участие в этом конкурсе, учитывая позицию организаторов.
Анастасия Попова
Анастасия Попова / Instagram

Украинская красавица и модель Анастасия Павлова, которая представила Украину на международном конкурсе Miss Eco International 2022 рассказала о том, как организаторы поступили с ней.

В частности, как поведала она в интервью 24 каналу, участницам конкурса организаторы запретили фотографироваться с Анастасией.

"Все участницы знали, что у меня происходит, все сопереживали. Но на другой день директор Miss Eco International сказала всем открыто: "Никто не имеет права фотографироваться с Анастасией из Украины и с ее флагом". Это была третья неделя войны в Украине, мои родители, вся моя семья там, я на нервах, и она говорит это 40 участницам. Сначала у меня были слезы, потом я собрала волю в кулак и сказала себе: "Так, ты не приехала за короной. Ты пришла заявить о том, что у нас война. Если у тебя есть голос, будем его использовать, несмотря на то, что говорят нам организаторы". Мне было все равно", – добавляет Павлова.

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По словам красавицы, все две недели на Miss Eco International были ужасными.

"Я очень неконфликтный человек, очень спокойный, но меня бомбило внутри. Я кричала на пресс-конференции, потому что из 40 девушек подняли нас с "Мисс Россия" и задали один на двух вопрос: "Как вы добрались в Египет? Был ли ваш путь труден?" Зачем? Сначала вы говорите, что против политики, а потом выдаете такое перед кучей журналистов. Был ли мой путь труден? Моя семья под тревогами каждый час, мой папа сидит в ванной, потому что думает, что наш дом рухнет, а вы спрашиваете меня, каким был мой путь в Египет? Ужасным был путь", – поделилась Панова.

Она также поделилась личной драмой: на момент, когда в Украине началась война, ее отцу диагностировали четвертую стадию рака и ему пришлось выезжать из Украины, чтобы получать химиотерапию сначала в Турции, а потом в Болгарии.

Напомним, ранее участница конкурса "Мисс Вселенная" от террористической России Анна Линникова, неожиданно пожаловалась на изоляцию и игнор со стороны других девушек на конкурсе.

Об этом она поплакалась в интервью российской скандальной журналистке Алене Жигаловой. Линник также побредила о том, что украинская дирекция конкурса хотела облить ее платье зеленкой прямо на сцене. По словам Линниковой, на фоне этого всего, у нее, бедняжки, случился нервный срыв.

Также, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

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