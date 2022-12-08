Орбакайте "убирают" со всех новогодних концертов

Кристина Орбакайте не будет принимать участие в новогодних российских концертах.

Российскую певицу и дочь Аллы Пугачевой, которая открыто осудила войну в России в Украине, Кристину Орбакайте начинают медленно но уверено изолировать от российских зрителей.

В частности, Орбакайте не будет принимать участие в многочисленных российских концертах, "голубых огоньках". Поговаривают, что это связано с тем, что певица поддерживает свою мать и разделяет ее мнение в отношении убийств и захвата территорий Украины.

Так, Пугачева недавно написала о том, что презирает людей, которые поддерживают войну и назвала их "тварями". Она также отреагировала на хейт и отметила, что ей все равно и она прекрасно его переносит. Позиция Пугачевой пришлась по душе ее дочери Кристине Орбакайте. Старшая наследница Примадонны "лайкнула" пост, тем самым публично поддержав смелое заявление матери.

И видимо поэтому, Орбакайте решили изолировать и "прятать" от публики в качестве наказания. Между тем, певица достаточно успешно выступает в Европе и вряд ли будет страдать от отсутствия в одинаковых российских концертах.

Напомним, ранее Алла Пугачева рассказала о том, как она борется с хейтом и критикой со стороны подписчиков.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. Она решила ответить на вопрос: каким образом она выносит заказную травлю семьи.

"Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землёй Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все. Всем привет", - поделилась Пугачева своим способом.

озиция Пугачевой пришлась по душе ее дочери Кристине Орбакайте. Старшая наследница Примадонны "лайкнула" пост, тем самым публично поддержав смелое заявление матери.

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