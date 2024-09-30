Путинист Киркоров отчитал журналиста.

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Филипп Киркоров показался на светском мероприятии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mmmargaaret/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил поставить на место журналиста.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист посетил светское мероприятие в стране-оккупанте. Там он отчитал парня с телефоном, который копошился в аппарате во время интервью артиста.

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"Когда я разговариваю, не надо у меня перед глазами… Это просто неприлично", - разошелся Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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