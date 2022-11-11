"Оно без пола и национальности": Киркоров грязно оскорбил Пугачеву в лице всех сбежавших из РФ

Филипп Киркоров назвал Закирову и всех покинувших РФ бесполыми существами без национальной принадлежности / instagram.com/fkirkorov

Пропутинский певец Филипп Киркоров после серии скандальных заявлений и низких оскорблений в сторону коллег, продолжил свою словесное расстройство желудка, и выплеснул огромную порцию грязи на артистов, которые покинули РФ.

Он опустился до издевок после скандала с Наргиз Закировой, которая раскритиковала войну и с радостью оборвала все связи со страной-террористом.

Своими неосторожными высказываниями он оскорбил также и Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным, которых ранее называл своим друзьями. Всех покинувших РФ, Киркоров назвал бесполыми существами без национальной принадлежности.

"Не существует для меня понятия "женщина", "не женщина". ОНО только может оскорбить мою родину, обхаять моих друзей... Только оно без пола и национальности, только оно может себе позволить прикрыться овцой и продолжать оскорблять страну..." - цитируют истеричного певца росСМИ.

Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца. Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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