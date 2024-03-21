Онкобольная звезда "Беверли Хиллс" показалась после операции

Известная американская актриса Шеннон Доэрти (которая сейчас сражается с онкологической болезнью) показала свежее фото.
На своей странице в Instagram, звезда, которая борется с тяжелым недугом, показала как выглядит сейчас и сделала новый оптимистический пост.
"В январе 2023 года мне сделали операцию на мозге по удалению опухоли. Штуки на моем лбу были для картографии. Я почти не задавала вопросов, страх и многое происходящее просто захватил меня. Но это так круто, что я поговорила с доктором Рэем Чу (моим мозговым хирургом) и вау, я многое узнала о своей операции", - рассказывает звезда.
Несмотря на серьезный диагноз, актриса продолжает шутить, "Это когда мне дали расслабляющее лекарство. Оно мне, вероятно, понравилось", - комментирует свое фото актриса.
Напомним, ранее известная американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, как подралась со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт.
Напомним, ранее Доэрти говорила, что сейчас использует обычный формат лечения и пытается сделать все возможное, чтобы оно ей помогало. Однако, когда
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