УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Онкобольная звезда "Беверли Хиллс" показалась после операции

Алена Кюпели
21 марта 2024, 22:36
Актриса Шеннен Доэрти мужественно держит удар против рака.
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти показала свежее фото/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Известная американская актриса Шеннон Доэрти (которая сейчас сражается с онкологической болезнью) показала свежее фото.

На своей странице в Instagram, звезда, которая борется с тяжелым недугом, показала как выглядит сейчас и сделала новый оптимистический пост.

"В январе 2023 года мне сделали операцию на мозге по удалению опухоли. Штуки на моем лбу были для картографии. Я почти не задавала вопросов, страх и многое происходящее просто захватил меня. Но это так круто, что я поговорила с доктором Рэем Чу (моим мозговым хирургом) и вау, я многое узнала о своей операции", - рассказывает звезда.

видео дня

Несмотря на серьезный диагноз, актриса продолжает шутить, "Это когда мне дали расслабляющее лекарство. Оно мне, вероятно, понравилось", - комментирует свое фото актриса.

Шеннен Доэрти борется с онкологией
Шеннен Доэрти борется с онкологией / Скриншот Instagram/ theshando

Напомним, ранее известная американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, как подралась со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт.

Напомним, ранее Доэрти говорила, что сейчас использует обычный формат лечения и пытается сделать все возможное, чтобы оно ей помогало. Однако, когда

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Шэннен Доэрти новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Евро-2024 плей-офф: Украина минимально обыграла Боснию и прошла дальше

Евро-2024 плей-офф: Украина минимально обыграла Боснию и прошла дальше

23:42 Спорт
Россия вывела ракеты в Черное море - впервые после длительной паузы

Россия вывела ракеты в Черное море - впервые после длительной паузы

22:51 Украина
"Все должны встать в строй": нардеп раскрыл детали закона о мобилизации

"Все должны встать в строй": нардеп раскрыл детали закона о мобилизации

22:09 Украина
Все главные новости

Популярное

В интимной обстановке : появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак 33745

"В интимной обстановке": появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиака 12046

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиака

РФ планирует переход через Днепр на правый берег Херсонщины: в ISW раскрыли детали 8444

РФ планирует переход через Днепр на правый берег Херсонщины: в ISW раскрыли детали

Как избавиться от мха и лишайников на деревьях: средства, которые быстро их уничтожат 7945

Как избавиться от мха и лишайников на деревьях: средства, которые быстро их уничтожат

Последние новости

23:42

Евро-2024 плей-офф: Украина минимально обыграла Боснию и прошла дальше

23:19

Только самые острые глаза найдут ящерицу за 3 секунды: чрезвычайная загадка на внимательность

23:00

"Было очень тяжело": Ефросинина рассказала, как ее сын пережил обстрел

22:56

Польские фермеры завершили блокаду: движение транспорта возобновили на еще одном ПП

22:51

Россия вывела ракеты в Черное море - впервые после длительной паузы

Устойчивый мир или новая война. Чем для Украины опасны мирные инициативы ЗападаУстойчивый мир или новая война. Чем для Украины опасны мирные инициативы Запада
22:36

Онкобольная звезда "Беверли Хиллс" показалась после операции

22:29

"Не могу поверить!": жена Макса Чмерковского раскрыла пол их третьего ребенкаВидео

22:20

Кейт Миддлтон оплатила счет солдатам в бареВидео

22:09

"Все должны встать в строй": нардеп раскрыл детали закона о мобилизации

Реклама
21:40

"Выгребать самостоятельно": Сотник дал прогноз, когда Запад предоставит Украине вооружениеВидео

21:36

Оккупанты массово бегут с фронта: в РФ "колонии будут забиты" беглецами - Яшин

21:26

Страну накрыла жесткая почти 7-балльная буря: бушевать будет целую неделю

21:22

Анна Неплях попала в ДТП - автомобиль превратился в груду металла

20:58

Россияне случайно затопили ракетой свой корабль в Балтийском море

20:46

Коржи будут таять во рту: чем пропитать бисквит, чтобы торт был вкуснейшим

20:21

Чехия передала Украине последние Ми-24: у Минобороны больше "нечем пожертвовать"

20:15

Такие деруны пробовали единицы: тайный рецепт, который восхитит всехВидео

20:11

Иван Яковина. Часть России освобожденаВидеоблоги

20:05

Путин полностью готов к войне против НАТО: европейские страны в панике - WSJ

19:52

"27 лет - это неадекватно": боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации

Реклама
19:23

Лолита цинично пожаловалась на панические атаки из-за взрывов

19:15

ВСУ стабилизировали фронт: Сирский обсудил ситуацию на востоке с французским коллегой

19:11

Непогода может повлиять на движение транспорта: объявлено штормовое предупреждение

19:00

Как избавиться от плесени в ванной на стене: раствор, который решит проблемуВидео

18:59

Китай готов к войне: в США назвали сроки готовности к нападению на Тайвань

18:58

Именины в апреле: кто отмечает День ангела по новому календарю

18:38

Шакира показала жаркие поцелуи с молодым красавчиком - их заподозрили в романе

18:35

Порошенко не ответил, почему не голосовал за сверхважные законопроекты, и убежал от депутатки, выругавшисьВидео

18:30

Украине необходимы "не только гранаты": в НАТО призвали усилить мобилизацию

18:15

Чем можно отмыть супер клей со стекла: четыре очень полезных способа

17:59

В России запустили массовое производство 3-тонных авиабомб: чем это угрожает Украине

17:50

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиакаВидео

17:45

Запад принял принципиальное решение по войне в Украине: журналист раскрыл деталиВидео

17:40

Пенсия в связи с потерей кормильца: какой размер и кто имеет право на выплаты

17:22

Россияне донатили на дроны для Украины во время "выборов" в РФ - разведка

17:11

Удар по Киеву: в ГУР указали, куда россияне целились ракетами

17:06

"Согнали технику и армию": в ВСУ раскрыли опасные направления вблизи Бахмута

16:55

"У России нет выбора": топ-генерал НАТО сделал важное заявление о войне

16:47

Предательница Регина Тодоренко пошла по стопам Волочковой

16:25

Гороскоп на завтра 22 марта: Львам - важный звонок, Скорпиону - легкие деньги

Реклама
16:19

"Тянет к негативу": Остап Ступка рассказал, что думает про сбежавшего в США сына

16:18

"Цифры, которые пугают людей": в 3 ОШБр прокомментировали мобилизацию в Украине

16:15

"В интимной обстановке": появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак

16:01

"Это будет побег": в ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для РФ в Черном море

15:59

Что хорошо впитывает влагу в погребе: плесень и конденсат исчезнет навсегда

15:50

В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 22 марта - приметы дня

15:48

Бои за Белгород: многие пленные оккупанты захотели перейти на сторону Украины

15:42

Зеленская надела яркие разные носки со смыслом

15:40

Лунный календарь стрижек на апрель 2024: лучшие дни радикальных изменений в прическе

15:27

РДК сорвали наступление РФ в Украине: подробности операции

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять