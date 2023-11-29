Онкобольная Шеннен Доэрти рассказала, какое имя она дала своей раковой опухоли

Четвертая стадия не мешает звезде "Зачарованных" жить полноценной жизнью и активно содействовать разработке лекарства от рака.

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Шеннен Доэрти рассказала про операцию на мозге и метастазы в костях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theshando

Амерканская актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", Шеннен Доэрти уже более восьми лет борется с раком груди. У нее четвертая стадия с метастазами, которые постепенно расползаются по организму.

В январе у Доэрти обнаружилась опухоль в головном мозге, удаление которой было, по признанию самой артистки, самым страшным событием в ее жизни. "В январе я узнала, что у меня метастазы в мозге. Мне провели облучение, а затем принялись за одного из самых больших парней - я назвала его Боб - Боба нужно было удалить и разрезать, чтобы исследовать его патологию. А потом было еще облучение. Так что это было то еще путешествие. Это определенно была одна из самых страшных вещей, через которые мне доводилось пройти во всей моей жизни", - рассказала она в интервью для журнала People.

Также Шеннен сообщила, что метастазы начали расползаться и по ее костям. Тем не менее она не планирует сдаваться - сейчас она проходит лечение, которое позволяет ей чувствовать себя лучше, и имеет положительную динамику.

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"Я не закончила с тем, чтобы жить. Не закончила с тем, чтобы любить. Не закончила с тем, чтобы творить. Не закончила с тем, чтобы, надеюсь, менять что-то к лучшему. Я просто нет, не закончила. Мое лучшее воспоминание еще впереди", - убеждена актриса.

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