Онкобольная Шеннен Доэрти подшутила над своим раком и неудачной личной жизнью

Звезда девяностых со слезами на глазах похвасталась своими особыми талантами.

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Шеннен Доэрти рассказала, почему считает себя крутой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Амерканская актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", Шеннен Доэрти, вопреки раку груди 4 стадии, старается вести активную социальную жизнь, чтобы подбодрить тех, кто, как и она, ежедневно борется с недугом.

На выходных артистка посетила "90s Con", конференцию посвященную популярной культуре девяностых, во Флориде. Доэрти и ее коллеги-актеры по сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" вновь собрались на одной площадке, чтобы пообщаться с поклонниками.

Как сообщает журнал People, фанаты встречали Шеннен долгими стоячими овациями. Такие поддержка и признание растрогали актрису, и она не смогла сдержать слез. "Спасибо вам большое. Люди, вы знаете, как я люблю непрерывно плакать. Кажется, я это и делаю", - начала свою речь актриса.

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Она решила рассказать, почему считает себя крутой. На первом месте оказалась ее борьба с онкологией, на втором - ее способность заводить отношения, которые она виртуозно приводит к краху.

"У меня есть борьба за мою жизнь, которую я веду каждый день. Думаю, я действительно крутая. Моя вторая профессия - это обручаться, выходить замуж и разводиться, и я это очень хорошо делаю", - подшутила над собой Доэрти, которая в апреле развелась со своим мужем, фотографом Куртом Исваринко, после 11 лет брака. Он был третьим официальным мужем артистки.

Ранее СМИ сообщили, что британская певица Адель тайно вышла замуж во второй раз. Артистка стала на публике называть своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола, своим мужем.

Также стало известно, что Хью Джекман разошелся с женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс, после 27 лет брака. Бывшие супруги сделали официальное заявление про причины их расставания.

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