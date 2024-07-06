Они забрали дом: российские оккупанты украли дом Джамалы в Крыму

Джамала рассказала, что оккупанты ворвались в ее дом и рылись в личных вещах.

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Джамала поделилась своей бедой / Коллаж Главред, фото Instagram/jamalajaa

Украинская певица и победительница конкурса Евровидение-2016 Джамала сообщила, что российские оккупанты забрали ее дом в Крыму.

Об этом она сообщила в сториз на своей странице в Instagram. Джамала добавила, что в доме никто не проживал и за ним ухаживали соседи, у которых 5 июля представители российской оккупационной власти забрали ключи.

"Они забрали дом ... копаются в родительских вещах в семейных архивах ... просто в этот момент они забирают то, чем жили мои родители. Над чем так тяжело работали и собственными руками, кровью и потом строили. Они забрали даже не у меня. А у моих родителей", — написала в сторис артистка.

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Джамала сообщила, что оккупанты украли ее дом / Скриншот Instagram/jamalajaaa

Джамала поделилась личной трагедией / Скриншот Instagram/jamalajaaa

Джамала поделилась личной трагедией / Скриншот Instagram/jamalajaaa

Сначала нашли бумажку. Недели две назад пришли "журналисты" и стали снимать дом. Потом позавчера пришел кто-то и сказал, что будем все оформлять. Потом пришли и забрали ключи у соседей. Им даже не надо было ничего взламывать. А сегодня они пришли и описывали имущество. Сегодня можно сказать забрали дом", — отметила Джамала.

По словам Джамалы, если есть в этом мире справедливость, то Россия ответит за все.

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