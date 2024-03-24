"Они нас будут, как куропаток…": российский актер отличился путинским бредом

Россия пытается "продвигать" ложь, что к инциденту в Крокус-холл как-то причастны Украина и Запад.

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В воображении старого клоуна событие в Подмосковье как-то связано с Европой / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, SOTA, Википедия

Советский и российский актер, главный клоун РФ Юрий Куклачев, поддерживающий агрессию Путина против Украины, призвал "бомбить" Европу в связи с инцидентом в Крокус-холл. Его слова цитирует пропагандистская помойка "Московский комсомолец".

В частности, в разговоре с "журналистами" артист начал рассуждать о каких-то чипах и "рабах" в случае поражения РФ в войне против Украины.

"Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами. Очень все ясно", - начал клоун. видео дня

Кто такой Юрий Куклачёв Юрий Куклачёв - советский и российский клоун, создатель и руководитель Театра кошек. Поддерживает агрессию Путина против Украины, до полномасштабного вторжения РФ неоднократно незаконно выступал на оккупированных территориях, из-за чего был внесен в базу Миротворец.

Затем Куклачев сказал, что такие "трагедии", дескать, наоборот "поднимают народный дух". Неугодных он пожелал разбомбить и "утопить".

"Мы еще жестче должны с ними разговаривать. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст - преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать - сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие. Наш президент об этом и сказал", - отметился бредом Куклачев.

Крокус сити холл - что известно

22 марта в Подмосковье группа вооруженных людей с автоматами пробралась в Крокус Сити холл, где проходил концерт путинской группы "Пикник".

В результате столкновения более 100 человек погибло, много раненых. Кремлевская пропаганда поспешила связать инцидент с украинскими спецслужбами, но вскоре ИГИЛ взял на себя ответственность за совершенное.

Затем российская ФСБ задержала нескольких граждан Таджикистана, утверждая, что они - те самые "террористы". На камеру одному из мужчин отрезали ухо и заставили его есть. Россияне в целом одобрили издевательство российских силовиков.

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