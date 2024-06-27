Они что-то нашли: мать Кардашьян в слезах рассказала о результате медицинского исследования

В эмоциональном тизере американского шоу "Семейства Кардашьян" 68-летняя мама семейства Крис Дженнер не выдерживает, рассказывая за ужином о недавней проблеме со здоровьем своему парню Кори Гэмблу и дочерям Ким, Хлое и Кендалл.
По ее словам, ей недавно делали медицинское сканирование, пишет Hola.
"Ребята, я хотела вам кое-что сказать… Мне сделали сканирование", — говорит Дженнер, прежде чем заплакать. "И это меня очень волнует, но они что-то нашли". Трейлер пятого сезона также дает фанатам возможность взглянуть на эту душераздирающую сцену. Дженнер, явно расстроенная, делится тревожной новостью: "Они обнаружили кисту и небольшую опухоль", вытирая слезы, говорит она.
Кто такая Ким Кардашьян
Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.
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Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.
Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммуннымзаболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.
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