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Онемели руки и ноги: звезда "50 оттенков серого" попал к врачам после атаки насекомых

Дмитрий Видоменко
23 января 2024, 04:00
Известный артист и звезда "50 оттенков серого" чуть не умер от гусениц. Джейми Дорнан столкнулся с опасными насекомыми в Португалии.
Гусеница, Дорнан
Отпуск в Португалии из-за атаки гусениц едва не закончился для Джейми Дорнана плачевно / коллаж Главред, Instagram и Queensland Museum

Известный британский актер Джейми Дорнан (более всего известный по трилогии экранизаций романов из цикла "50 оттенков серого") был госпитализирован в Португалии с "симптомами сердечного приступа" во время отпуска в Португалии после столкновения с "ядовитыми гусеницами". Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на друга актера Гордона Смарта.

Он рассказал, что через несколько дней после начала отпуска почувствовал "покалывание и неприятную щекотку в левой руке", а в больнице у него обнаружили повышенный пульс.

"Мы прекрасно провели время в первый день, много играли в гольф, гуляли, выпили много вина, а затем перешли к эспрессо-мартини. На следующий день мы играли в гольф и я начал чувствовать покалывание в левой руке, а затем щекотку. Мой отец терапевт, так что я подумал: "Обычно это признак начала сердечного приступа", — рассказал Смарт.

После выписки Гордон вернулся в отель и обнаружил Джейми, подключенного к медицинскому оборудованию.

"Джейми сказал: "Боже мой. Гордон, примерно через 20 минут после того, как ты ушел, у меня онемела левая рука, левая нога, правая нога, и я оказался на заднем сиденье машины скорой помощи", — сказал Смарт.

Актер рассказал ему, что его конечности онемели и потому администрация срочно вызвала медиков.

"И оказывается, что на полях для гольфа на юге Португалии водятся гусеницы, которые убивают собак и вызывают сердечные приступы у мужчин в возрасте 40 лет", — признался Гордон.

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Джейми Дорнан 50 оттенков серого новости шоу бизнеса
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