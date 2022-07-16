"Она в Черновцах": российский актер Юшкевич попрощался с матерью и поддержал "спецоперацию"

Российский актер Юшкевич попрощался с матерью и поддержал "спецоперацию" / скриншот

Российский актер Сергей Юшкевич, который родился в Украине, поддержал войну против своей родины.

Более того, его мать сейчас находится в Черновцах, на которые падают российские ракеты. Его не смущает тот факт, что одна из них может забрать жизнь его родного человека.

"К военным, участвующим в спецоперации, я отношусь с уважением и благодарностью. Я испытываю боль от того, что происходит, хочу, чтобы наши ребята скорее вернулись домой. Я понимаю, что эта боль - с обеих сторон. Я устал от того, что там происходило многие годы. Моя мама в Черновцах, на Западной Украине, живет и сейчас", - заявил актер в комментарии российским СМИ.

Также Юшкевич отметил, что пытался перевезти мать в Россию, но та отказалась.

Читайте такжеКоролева поддержала: Лолита шокировала заявлением о "бандеровцах" в Киеве и избитой маме"Хотел забрать ее оттуда. Предлагал ей это постоянно начиная с 2014 года, хотел, чтобы она была рядом с нами, рядом с любимыми внучками. Но она говорит, что старое дерево не пересаживают. На данный момент мы с мамой уже три года не виделись. Мы даже... попрощались на всякий случай", - заявил актер.

Напомним, ранее российская супермодель Ирина Шейк попала в скандал, опубликовав на своей странице в Instagram фото с подписью, в которой использовала букву Z. Ее избрали рашистские пропагандисты, как один из символов войны с Украиной.

Также мы сообщали, что певица Таисия Повалий, которая длительное время строит карьеру в России и замалчивает войну против Украины, призналась в любви Беларуси.

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