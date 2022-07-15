"Всегда твоя!": Повалий спела перед Лукашенко, назвав Беларусь родиной

Повалий, Лукашенко / скриншот

Певица Таисия Повалий, которая длительное время строит карьеру в России и замалчивает войну против Украины, призналась в любви Беларуси.

На своей страничке Instagram она опубликовала видео своего выступления на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске.

В подписи к посту Повалий назвала "Славянский базар" родным.

"Люблю тебя! Всегда твоя!" – написала она.

Также певица обратилась к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Добрый вечер, уважаемый президент. Добрый вечер, мои дорогие друзья, мои дорогие сябры. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам в Беларусь. Можно даже сказать, что к себе домой, потому что Беларусь, Витебск – моя творческая родина", – цитирует Повалий издание "Комсомольская правда".

Читайте также"Бумеранг вернется, ты не украинская певица!": Зибров расплакался из-за ПовалийНапомним, ранее певица Ирина Билык рассказала, что муж ее Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута поддерживает войну, которую РФ развязала в Украине.

Певица отметила, что он смотрит телевизор и искренне радуется убийствам украинцев.

"Я видела людей, которые мне рассказывали, что сейчас происходит с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется тому, что происходит с нами тут", – заявила певица.

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