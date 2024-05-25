Она теряет: подруга Пугачевой раскрыла тайну голоса певицы

Россияне никак не оставят в покое Аллу Пугачеву.

https://stars.glavred.info/ona-teryaet-podruga-pugachevoy-raskryla-taynu-golosa-pevicy-10567868.html Ссылка скопирована

Диджей Гусева прокомментировала песню Пугачевой / Коллаж Главред, фото из сети

Близкая подруга путиниста Киркорова, которую тот в свое время выбрасывал посреди дороги, диджей Катерина Гусева, решила якобы раскрыть правду о голосе Аллы Пугачевой.

Пытаясь всеми силами выслужиться перед диктатором Путиным, она вдруг решила проанализировать вокальные данные Аллы Пугачевой и с высоты своего "экспертного" диджейского мнения заявила, что певица теряет голос.

"Возможно, стихи хорошие. Но голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет. Она его теряет", - прокомментировала новую песню певицы Гусева.

видео дня

Между тем, врядли мнение Гусевой сильно волнует Аллу Пугачеву.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Максим Галкин - последние новости по теме

Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.

Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред