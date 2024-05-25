УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Она теряет: подруга Пугачевой раскрыла тайну голоса певицы

Алена Кюпели
25 мая 2024, 16:17
23
Россияне никак не оставят в покое Аллу Пугачеву.
Диджей Гусева прокомментировала песню Пугачевой
Диджей Гусева прокомментировала песню Пугачевой / Коллаж Главред, фото из сети

Близкая подруга путиниста Киркорова, которую тот в свое время выбрасывал посреди дороги, диджей Катерина Гусева, решила якобы раскрыть правду о голосе Аллы Пугачевой.

Пытаясь всеми силами выслужиться перед диктатором Путиным, она вдруг решила проанализировать вокальные данные Аллы Пугачевой и с высоты своего "экспертного" диджейского мнения заявила, что певица теряет голос.

"Возможно, стихи хорошие. Но голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет. Она его теряет", - прокомментировала новую песню певицы Гусева.

видео дня

Между тем, врядли мнение Гусевой сильно волнует Аллу Пугачеву.

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Максим Галкин - последние новости по теме

Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.

Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама

Главное за день

"Штурмовик догорает в степях": уничтожение Су-25 РФ на востоке попало на видео

"Штурмовик догорает в степях": уничтожение Су-25 РФ на востоке попало на видео

16:41 Украина
Россияне ударили по строительному гипермаркету Харькова: есть жертвы и пострадавшие

Россияне ударили по строительному гипермаркету Харькова: есть жертвы и пострадавшие

16:38 Украина
"Умеешь читать - найди вывод": Зеленский резко ответил на выпады Путина о легитимности

"Умеешь читать - найди вывод": Зеленский резко ответил на выпады Путина о легитимности

16:10 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться 11099

Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 280 за 9 секунд 7069

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 280 за 9 секунд

РФ собрала 140-тысячный кулак и выбрала новые цели: названы направления 5671

РФ собрала 140-тысячный "кулак" и выбрала новые цели: названы направления

Налетит мощный шторм: Украину будут заливать грозовые дожди с сильными ветрами 5663

Налетит мощный шторм: Украину будут заливать грозовые дожди с сильными ветрами

Последние новости

16:41

"Штурмовик догорает в степях": уничтожение Су-25 РФ на востоке попало на видео

16:38

Россияне ударили по строительному гипермаркету Харькова: есть жертвы и пострадавшие

16:24

Почему в унитазе постоянно течет вода: простые и дешевые способы исправить проблему

16:17

Она теряет: подруга Пугачевой раскрыла тайну голоса певицы

16:10

"Умеешь читать - найди вывод": Зеленский резко ответил на выпады Путина о легитимности

Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатииФормула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии
15:56

Загадка для самых сообразительных: только настоящие детективы найдут число 1 за 10 секунд

15:14

ВСУ "перемололи" десятки россиян и улучшили положение на юге: названо направление

15:06

От Путина: Орбакайте молит высшие силы защитить ее от "зла"

15:02

Ароматный напиток прямо с огорода: топ-3 растений для чайной клумбыВидео

Реклама
14:49

"8 россиян к 1 украинцу": Зеленский рассказал о потерях во время прорыва РФ на Харьковщине

14:18

"Самый неадекватный враг за 100 лет": Зеленский жестко высказался о Путине

14:17

Избавит от болезней и продлит молодость: что можно сделать из лепестков пиона

14:09

В Эстонии заявили о размещении войск в Украине: решение должен принять парламент

13:58

В Украине хотят блокировать счета за активные переводы скарты на карту: что произошло

13:47

Дождей с грозами станет больше: синоптик предупредила об опасной погоде

13:46

Церковный праздник 26 мая: что категорически запрещено делать в этот день

13:08

Повестка на работе: юрист пояснил, как работодателей могут наказывать за нарушение

12:44

У Кейт Миддлтон рак: телеграмм-канал опубликовал фото принцессы из больницы

12:20

Премьер Шмыгаль поручил Одесской ОГА экстренно ликвидировать техногенно-экологическую угрозу

12:04

Две подкормки заставят цвести денежное дерево: как приготовить удобрение для толстянкиВидео

Реклама
12:00

НАТО может задействовать 5 статью о коллективной обороне: генсек Альянса назвал условие

11:56

"Он не уклонист": бывшая жена Потапа вспомнила о семье и о нем

11:20

Почему нельзя говорить "творог": украинцам назвали самую распространенную ошибкуВидео

10:59

ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области: в Bloomberg раскрыли детали

10:34

Будут цвести до заморозков: какие быстрорастущие цветы посадить в июне

10:13

"РФ готовится": в ISW сказали, зачем России прекращение огня

10:10

РФ готовит удар тактическим оружием: Сотник раскрыл, какие последствия могут ждать Путина

09:24

Гороскоп на завтра 26 мая: Львам - большая возможность, Скорпионам - будет везти на каждом шагу

09:00

Для чего Путин хочет завоевать Украину: аналитики раскрыли циничный план Кремля

08:53

Ни один кусочек земли не будет пустовать: что можно сажать в открытый грунт в июне

08:52

"Пришло время": Столтенберг призвал союзников НАТО позволить Украине бить по территории РФ

08:10

Зачистки в российском Минобороны: что это значитмнение

07:55

Частично разрушены лицей и 9-этажка: РФ ночью атаковала ХарьковВидео

06:10

Военно-морские учения Китая вокруг Тайваня: будет новая война?мнение

05:50

4 знака зодиака, которым нельзя носить серебро: начнется настоящая "черная полоса"Видео

05:15

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 280 за 9 секунд

04:30

РФ собрала 140-тысячный "кулак" и выбрала новые цели: названы направления

04:00

Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться

03:30

"Это будет начало конца Путина": Сотник сказал, что заставило бы другие страны ударить по РФВидео

02:44

Цены "кусаются": в Украине резко подорожала самая популярная ягода

Реклама
02:00

Вылитая Алина Гросу: Ирина Билык показала, как она выглядит без макияжа

01:30

"У Путина остались две карты в руках": Сотник оценил риски ядерных учений РФВидео

00:37

Скрывали: отец Агутина выдал правду о разводе певца с Варум

00:06

Ситуация на фронте может измениться немедленно, нужно одно решение США - WSJ

00:06

Наступление РФ на Харьковщине угасло: Генштаб Эстонии оценил влияние западного оружия

24 мая, пятница
23:54

Предпочитаю держать под замком: Лорак рассказала, как строит новые отношения с бойфрендом

23:26

РФ испытывает НАТО: в Финляндии заявили о "значительной угрозе" на фоне провокаций

22:11

Украина получит вооружение на $275 млн: США объявили о новом пакете помощи

22:09

"Он – никто": Зеленский жестко ответил Путину и раскрыл ложь диктатора РФ

21:37

ВСУ взяли под боевой контроль захваченные РФ приграничные районы Харьковщины

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять