Она теряет: подруга Пугачевой раскрыла тайну голоса певицы

Близкая подруга путиниста Киркорова, которую тот в свое время выбрасывал посреди дороги, диджей Катерина Гусева, решила якобы раскрыть правду о голосе Аллы Пугачевой.
Пытаясь всеми силами выслужиться перед диктатором Путиным, она вдруг решила проанализировать вокальные данные Аллы Пугачевой и с высоты своего "экспертного" диджейского мнения заявила, что певица теряет голос.
"Возможно, стихи хорошие. Но голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет. Она его теряет", - прокомментировала новую песню певицы Гусева.
Между тем, врядли мнение Гусевой сильно волнует Аллу Пугачеву.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Максим Галкин - последние новости по теме
Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.
Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.
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