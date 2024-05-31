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"Она тень Путина": предательница Лариса Долина лезет на место Аллы Пугачевой

Элина Чигис
31 мая 2024, 02:00
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Юрий Рыбчинский заявил, что путинистка Лариса Долина хочет занять место Аллы Пугачевой в РФ.
Лариса Долина, Алла Пугачева
Лариса Долина размечталась о популярности, как в Пугачевой / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial, instagram.com/alla_orfey/

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский высказал свое мнение о певице Ларисе Долиной, которая выросла в Одессе, но поддерживает кровавое вторжение России в Украину.

В интервью для Наташи Влащенко Рыбчинский отметил, что Долина "следует за Путиным с самого начала" и до сих пор является его первым доверенным лицом. К тому же, предательница мечтает стать такой же популярной, как певица Алла Пугачева.

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"Долина пошла в политику и поняла те выгоды, которые это дает. Она – тень Путина, будем так говорить", – сказал артист.

Кто такой Юрий Рыбчинский?

Юрий Рыбчинский – советский и украинский поэт, драматург, сценарист, один из основателей современной украинской эстрадной песни. Герой Украины, народный артист.
Поэта по праву называют одним из основателей украинской эстрадной песни. Юрий Рыбчинский пишет для "звезд", но также наделен талантом открывать новые имена.

Лариса Долина - последние новости по теме

Добавим, недавно путинистка Долина решила омолодить себя, после чего фанаты перестали ее узнавать.

А также Ларису Долину подловили без макияжа, поклонники буквально ужаснулись от ее естественного вида.

Читайте больше о Долиной:

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