Лолита Милявская попала в немилость властей РФ.

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Лолита Милявская - отмена концертов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

Лолита Милявская пригласила депутата РФ на концерт

Предательницу раскритиковали за поведение

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет и работает в стране-оккупанте РФ, имеет неприятности.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, депутат Елена Пензина ответила на приглашение Милявской побывать на ее концерте.

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Пензина обвинила певицу в пропаганде пошлости и не собирается на мероприятие.

"Мне концерты Милявской не нужны — ни платно, ни бесплатно. Ей не место на сцене, потому что она пропагандирует пошлость и вульгарность", — сказала депутат.

Напомним, проблемы Лолиты в стране-оккупанте начались после посещения скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, после которой артистка некоторое время была "отменена" в РФ и до сих пор ее концерты срываются в разных городах.

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Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.

А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.

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Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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