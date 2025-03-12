"Она может послать": Лолита высказалась про злодейские планы Аллы Пугачевой

Милявская прокомментировала заявление о покушении Примадонны на российского чиновника.

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Алла Пугачева покушение - Лолита Милявская высказалась про Примадонну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna, instagram.com/lolitamilyavskaya

Вкратце:

Пугачевой приписывают подготовку покушения на общественника Бородина

Лолита высказалась про "преступление" женщины, которая поет

Пропагандистские росСМИ сочинили про Аллу Пугачеву очередную фантастическую сплетню: мелкий чинуша Бородин начал на публике распыляться, дескать из личной неприязни (он был инициатором лишение Примадонны всех наград и званий и присвоения ей статуса иноагента) певица "заказала" его убийство - он и его семья получают угрозы, поэтому он готовится подать на артистку заявление по обвинению в подготовке покушения.

И пока Пугачева с семьей живут свою лучшую жизнь на Кипре и игнорируют нелепые слухи, на арену вышла предательница Лолита Милявская, которая из-за повальной отмены концертов вынуждена искать славы любыми доступными способами. Поэтому она выразила свое мнение относительно "преступления" Аллы Борисовны, дабы попиариться за счет более успешной коллеги.

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Так Лолита отметила, что не верит в "злодейские планы" Примадонны против общественника Бородина, и считает его заявления про "преступление" Пугачевой неудачной шуткой. "Она может послать надоедливых людей, как и все мы. Бородин красивый и сильный мужчина, пенсионерка в 75 лет вряд ли положит на него глаз. Может, он пошутил? Ведь скоро 1 апреля", - порассуждала Милявская.

Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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