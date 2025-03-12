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"Она может послать": Лолита высказалась про злодейские планы Аллы Пугачевой

Анна Подгорная
12 марта 2025, 14:20
107
Милявская прокомментировала заявление о покушении Примадонны на российского чиновника.
Алла Пугачева, Лолита Милявская
Алла Пугачева покушение - Лолита Милявская высказалась про Примадонну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna, instagram.com/lolitamilyavskaya

Вкратце:

  • Пугачевой приписывают подготовку покушения на общественника Бородина
  • Лолита высказалась про "преступление" женщины, которая поет

Пропагандистские росСМИ сочинили про Аллу Пугачеву очередную фантастическую сплетню: мелкий чинуша Бородин начал на публике распыляться, дескать из личной неприязни (он был инициатором лишение Примадонны всех наград и званий и присвоения ей статуса иноагента) певица "заказала" его убийство - он и его семья получают угрозы, поэтому он готовится подать на артистку заявление по обвинению в подготовке покушения.

И пока Пугачева с семьей живут свою лучшую жизнь на Кипре и игнорируют нелепые слухи, на арену вышла предательница Лолита Милявская, которая из-за повальной отмены концертов вынуждена искать славы любыми доступными способами. Поэтому она выразила свое мнение относительно "преступления" Аллы Борисовны, дабы попиариться за счет более успешной коллеги.

видео дня

Так Лолита отметила, что не верит в "злодейские планы" Примадонны против общественника Бородина, и считает его заявления про "преступление" Пугачевой неудачной шуткой. "Она может послать надоедливых людей, как и все мы. Бородин красивый и сильный мужчина, пенсионерка в 75 лет вряд ли положит на него глаз. Может, он пошутил? Ведь скоро 1 апреля", - порассуждала Милявская.

Алла Пугачева
Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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