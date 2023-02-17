"Она горбатая, горб огромный": Соседов взъелся на "больную" Пугачеву

Сергей Соседов считает, что Алла Пугачева все время лечится.

Алла Пугачева, Сергей Соседов / скриншот YouYube

Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов решил высказаться о здоровье Аллы Пугачевой, которая сбежала из России в Израиль.

"Эксперт", который активно обливает грязью артистов, которые осудили войну в Украине, заявил, что Пугачева уже далеко не та, что была раньше.

"Она все время лечится. Еле ходит. Вы бы прошли рядом - не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит словно, семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище", - заявил Соседов.

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Более того, скандальный критик заявил, что Примадонна якобы имеет проблемы с голосом.

"Ей связки сказали "до свидания" еще 20 лет назад. Она не следила никогда за голосом. У нее там все изношено. Какой образ жизни она вела, все знают — и пила, и курила", - не унимался Соседов.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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