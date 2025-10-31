'Он все слышал': Никитюк раскрыла, был ли ее жених на родах

Дмитрий Бабчук сделал необычный выбор.

Леся Никитюк родила сына от Дмитрия Бабчука / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кто был рядом с Лесей Никитюк во время рождения сына

Как проходили роды ведущей

Известная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о том, как проходили ее роды. В программе "Хто зверху" звезда раскрыла тайну, поддерживал ли ее во время рождения сына жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук.

Во время одного из конкурсов Леся решила проверить мужскую команду на внимательность и попросила угадать, кто был рядом с ней во время родов.

"Я очень редко рассказываю, да и в принципе нигде вы не увидите интервью, в котором я буду рассказывать о своих родах, но здесь я хочу вас спросить. Присутствовал или не присутствовал мой пес Рафик на родах?", - спросила у мужчин ведущая.

Леся Никитюк с женихом / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Команда дала правильный ответ - собака не могла присутствовать рядом с ней в больнице. После этого Никитюк поделилась, кто на самом деле поддерживал ее во время важнейшего момента.

"Во время того, как я рожала в первом роддоме Киева, на моих родах присутствовал мой родной, самый любимый муж, собаки не было", - раскрыла интригу Леся.

Леся Никитюк с сыном / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Однако ведущая призналась, что военнослужащий не был непосредственно в родильном зале. Он ожидал сына за дверью.

"Правда, он не был прямо на родах, он стоял под дверью, но он все слышал - как я не кричала, а просто приглашала сына в этот мир", - подчеркнула ведущая.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

