"Он все слышал": Никитюк раскрыла, был ли ее жених на родах

Кристина Трохимчук
31 октября 2025, 13:27
4
Дмитрий Бабчук сделал необычный выбор.
Леся Никитюк
Леся Никитюк родила сына от Дмитрия Бабчука

Вы узнаете:

  • Кто был рядом с Лесей Никитюк во время рождения сына
  • Как проходили роды ведущей

Известная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о том, как проходили ее роды. В программе "Хто зверху" звезда раскрыла тайну, поддерживал ли ее во время рождения сына жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук.

Во время одного из конкурсов Леся решила проверить мужскую команду на внимательность и попросила угадать, кто был рядом с ней во время родов.



"Я очень редко рассказываю, да и в принципе нигде вы не увидите интервью, в котором я буду рассказывать о своих родах, но здесь я хочу вас спросить. Присутствовал или не присутствовал мой пес Рафик на родах?", - спросила у мужчин ведущая.

Леся Никитюк
Леся Никитюк с женихом

Команда дала правильный ответ - собака не могла присутствовать рядом с ней в больнице. После этого Никитюк поделилась, кто на самом деле поддерживал ее во время важнейшего момента.

"Во время того, как я рожала в первом роддоме Киева, на моих родах присутствовал мой родной, самый любимый муж, собаки не было", - раскрыла интригу Леся.

Леся Никитюк
Леся Никитюк с сыном

Однако ведущая призналась, что военнослужащий не был непосредственно в родильном зале. Он ожидал сына за дверью.

"Правда, он не был прямо на родах, он стоял под дверью, но он все слышал - как я не кричала, а просто приглашала сына в этот мир", - подчеркнула ведущая.

'Он все слышал': Никитюк раскрыла, был ли ее жених на родах
Леся Никитюк

Ранее Главред рассказывал, что украинская известная ведущая Леся Никитюк рассказала о своем женихе-военнослужащем Дмитрии Бабчуке. Звезда заявила, что самые дорогие ценности - это человеческие, а не материальные, и именно такое видение соединило ее с женихом.

Также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики". Дарья с недовольством отнеслась к тому, что в кино снимают непрофессиональных актеров, и привела в пример Никитюк.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

23:10

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыльВидео

23:10

"Это было серьезнее": фронтвумен Go_A после поцелуя с девушкой сделала признаниеВидео

22:44

Как оживить вазоны зимой: садовод показала копеечный "коктейль" из аптечкиВидео

