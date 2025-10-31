Впервые за долгое время: Элина Свитолина появилась в Украине с родителями

Элина Свитолина провела время с самыми родными людьми.

Элина Свитолина вернулась в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Элина Свитолина

Вы узнаете:

Элина Свитолина вернулась в Украину

Где спортсменка провела время с семьей

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина впервые за долгое время приехала в Украину. Спортсменка посетила родную Одессу и поделилась трогательными кадрами в Instagram.

На опубликованных фотографиях видны волшебные пейзажи города и Черного моря.

В сентябре Свитолина завершила соревновательный сезон и отправилась в заслуженный отпуск. Она посвятила это время семье - вместе с близкими отпраздновала третий день рождения дочери Скай и насладилась путешествиями. За время отдыха Элина успела побывать в Португалии, Саудовской Аравии, а теперь - впервые за долгое время - вернулась в Украину.

Элина Свитолина вернулась в Одессу / фото: instagram.com, Элина Свитолина

Теннисистка также опубликовала теплое семейное фото с родителями и бабушкой. Вместе они посетили спектакль в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Все члены семьи выглядели счастливыми и элегантно одетыми.

"Время с семьей", - коротко написала Элина Свитолина.

Элина Свитолина с родителями и бабушкой / фото: instagram.com, Элина Свитолина

Элина Свитолина - родители

Семья Элины Свитолиной играет важную роль в ее жизни и карьере. Ее отец, Михаил Свитолин, в прошлом занимался борьбой, а мать, Ольга Свитолина, работала экономистом. С детства они поддерживали дочь в ее спортивных стремлениях и внесли весомый вклад в становление Элины как профессиональной теннисистки.

Ранее Главред сообщал, что Элина Свитолина отличилась в составе национальной сборной на Кубке Билли Джин Кинг, помогши команде впервые в истории попасть в четверку сильнейших сборных мира. Организаторы турнира номинировали украинскую теннисистку на премию "Heart Award".

Также украинская теннисистка Элина Свитолина в октябре 2022 года впервые стала матерью. В ее союзе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом появилась дочь Скай. На недавних фото спортсменка все же показала, едва ли не впервые, как выглядит Скай.

О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

