Впервые за долгое время: Элина Свитолина появилась в Украине с родителями

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина впервые за долгое время приехала в Украину. Спортсменка посетила родную Одессу и поделилась трогательными кадрами в Instagram.
На опубликованных фотографиях видны волшебные пейзажи города и Черного моря.
В сентябре Свитолина завершила соревновательный сезон и отправилась в заслуженный отпуск. Она посвятила это время семье - вместе с близкими отпраздновала третий день рождения дочери Скай и насладилась путешествиями. За время отдыха Элина успела побывать в Португалии, Саудовской Аравии, а теперь - впервые за долгое время - вернулась в Украину.
Теннисистка также опубликовала теплое семейное фото с родителями и бабушкой. Вместе они посетили спектакль в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Все члены семьи выглядели счастливыми и элегантно одетыми.
"Время с семьей", - коротко написала Элина Свитолина.
Элина Свитолина - родители
Семья Элины Свитолиной играет важную роль в ее жизни и карьере. Ее отец, Михаил Свитолин, в прошлом занимался борьбой, а мать, Ольга Свитолина, работала экономистом. С детства они поддерживали дочь в ее спортивных стремлениях и внесли весомый вклад в становление Элины как профессиональной теннисистки.
Ранее Главред сообщал, что Элина Свитолина отличилась в составе национальной сборной на Кубке Билли Джин Кинг, помогши команде впервые в истории попасть в четверку сильнейших сборных мира. Организаторы турнира номинировали украинскую теннисистку на премию "Heart Award".
Также украинская теннисистка Элина Свитолина в октябре 2022 года впервые стала матерью. В ее союзе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом появилась дочь Скай. На недавних фото спортсменка все же показала, едва ли не впервые, как выглядит Скай.
О персоне: Элина Свитолина
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
