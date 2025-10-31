Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали

Кратко:
- Владимир Пресняков пообщался с журналистами
- Что он рассказал о Никите Преснякове
Российский певец Никита Пресняков, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, развивает свою карьеру в США, но его отец-путинист Владимир Пресняков надеется, что он вернется в РФ.
Как рассказал Владимир российским пропагандистам, в стране-оккупанте его очень ждут родные. Также путинист каждый день созванивается с сыном.
"Жду его возвращения, на самом деле. Не сколько его уговариваю, сколько ему надо закончить там свои дела. У него неплохой контракт, ему надо снять, по-моему, три клипа… Он не может взять и уехать", — сказал Пресняков-старший.
А вот о разводе Никиты с Аленой Красновой певец неохотно говорил.
"Сложно так говорить… Это такая ступень в жизни. Такое невозможно предвидеть", — поделился артист.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.
А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.
Вас может заинтересовать:
- Алексей Суханов сделал публичное признание о свадьбе - детали
- Максим Галкин оторвался со Светланой Лободой - что он для нее сделал
- "Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал
О персоне: Никита Пресняков
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред