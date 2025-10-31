Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали

Элина Чигис
31 октября 2025, 06:00
47
Никита Пресняков сейчас находится в США.
Владимир Пресняков, Никита Пресняков
Владимир Пресняков рассказал о сыне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Пресняков, Никита Пресняков

Кратко:

  • Владимир Пресняков пообщался с журналистами
  • Что он рассказал о Никите Преснякове

Российский певец Никита Пресняков, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, развивает свою карьеру в США, но его отец-путинист Владимир Пресняков надеется, что он вернется в РФ.

видео дня

Как рассказал Владимир российским пропагандистам, в стране-оккупанте его очень ждут родные. Также путинист каждый день созванивается с сыном.

"Жду его возвращения, на самом деле. Не сколько его уговариваю, сколько ему надо закончить там свои дела. У него неплохой контракт, ему надо снять, по-моему, три клипа… Он не может взять и уехать", — сказал Пресняков-старший.

Никита Пресняков
Никита Пресняков / фото: instagram.com, Никита Пресняков

А вот о разводе Никиты с Аленой Красновой певец неохотно говорил.

"Сложно так говорить… Это такая ступень в жизни. Такое невозможно предвидеть", — поделился артист.

Никита Пресняков с женой
Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.

А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Никита Пресняков

Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Пресняков Никита Пресняков новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

07:06Мир
Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:53Фронт
США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

23:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Последние новости

07:06

Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

06:11

Гороскоп на ноябрь 2025 для Стрельцов: месяц больших решений и новых дорогВидео

06:10

Зачем Россия ведет преступную войнумнение

06:00

Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках ведущего новостей за 63 секунды

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
05:05

"Его мозг разрушался": жена Уиллиса рассказала о первом признаке болезни актера

04:30

Судьба пошлет особого человека: какие знаки зодиака услышат важное признание

04:03

Из чего на самом деле делают жевательные резинки - что скрывают производителиВидео

03:34

Астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй: есть ли угроза для человечества

Реклама
01:53

Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:33

Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средстваВидео

01:30

18-летний сын Падалко и Соболева подписал контракт с ВСУ - где служит Михаил

01:05

Не ели три дня и пешком преодолели 16 км: супруги чудом спаслись из ада в ТорскомВидео

00:49

Штраф за лобовое стекло: что в авто может привлечь внимание полиции

00:30

Большое возвращение: 62-летний Квентин Тарантино появится на экранах

30 октября, четверг
23:56

США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

23:42

Лучше не придумаешь: как сделать удобрение из картофельных очистковВидео

23:32

Сумы подверглись атаке БПЛА: враг попал в многоэтажку, есть пострадавшие

23:10

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыльВидео

23:10

"Это было серьезнее": фронтвумен Go_A после поцелуя с девушкой сделала признаниеВидео

Реклама
22:44

Как оживить вазоны зимой: садовод показала копеечный "коктейль" из аптечкиВидео

22:41

Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора - назван правильный порядок

22:18

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

22:00

Даша Астафьева без церемоний ответила на вопрос "Когда замуж?"

21:46

Попов потроллил дончан после победы Динамо - ответ не заставил себя ждать

21:26

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

21:15

Слово "холостяк" имеет другое значение - как правильно называть неженатых мужчинВидео

21:09

Тыква может скрывать токсичный секрет - о чем предупредили ученые

20:53

Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

20:41

Любимые тако по абсолютно новому рецепту: начинка просто топВидео

20:34

О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсыВидео

20:29

Как нельзя обрезать виноград: ошибки, из-за которых теряют урожай

20:04

Почему смартфон Xiaomi быстро разряжается: простое решение проблемы

19:55

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

19:50

Путин может объявить завершение войны - названы два условия и возможные сроки

19:39

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

19:28

Сложная головоломка на IQ: только счастливчики найдут спрятанную букву "О"

19:10

Переговоры Трампа и Си: почему Украина отложена на потоммнение

19:04

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

18:36

В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, есть раненые - что известно

Реклама
18:29

Штраф 7 тысяч евро: почему в Германии наказывают за TikTok и авто под домомВидео

18:17

Справиться сможет не каждый: задача по ПДД на проезд кругового перекресткаВидео

18:00

Медведев начал пугать Бельгию "оружием Судного дня" - "главному хулигану РФ" ответили

17:29

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:24

Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двериВидео

17:23

Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

17:08

"Маша и Медведь" могут финансировать РФ: Минкульт поддержал санкции

16:49

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

16:39

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:29

Несут древние знания: какие люди имеют старую душу по дате рождения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять