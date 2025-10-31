Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали

Никита Пресняков сейчас находится в США.

Владимир Пресняков рассказал о сыне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Пресняков, Никита Пресняков

Кратко:

Владимир Пресняков пообщался с журналистами

Что он рассказал о Никите Преснякове

Российский певец Никита Пресняков, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, развивает свою карьеру в США, но его отец-путинист Владимир Пресняков надеется, что он вернется в РФ.

Как рассказал Владимир российским пропагандистам, в стране-оккупанте его очень ждут родные. Также путинист каждый день созванивается с сыном.

"Жду его возвращения, на самом деле. Не сколько его уговариваю, сколько ему надо закончить там свои дела. У него неплохой контракт, ему надо снять, по-моему, три клипа… Он не может взять и уехать", — сказал Пресняков-старший.

Никита Пресняков / фото: instagram.com, Никита Пресняков

А вот о разводе Никиты с Аленой Красновой певец неохотно говорил.

"Сложно так говорить… Это такая ступень в жизни. Такое невозможно предвидеть", — поделился артист.

Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

