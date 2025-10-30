Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Даша Астафьева без церемоний ответила на вопрос "Когда замуж?"

Анна Подгорная
30 октября 2025, 22:00
41
Астафьева поставила точку в слухах о тайной свадьбе.
Даша Астафьева
Даша Астафьева сейчас - артистка дала комментарий о замужестве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Читайте больше:

  • Почему Даша Астафьева не торопится под венец
  • Что звезда думает о тех, кто задает ей неудобные вопросы о личной жизни

Украинская певица, модель и волонтерка Даша Астафьева уже более трех лет состоит в отношениях с тайным возлюбленным. Звезда никогда не была замужем, и во время полномасштабной войны не планирует этом менять.

О своей позиции Астафьева рассказала в беседе с Натальей Бобок. Архаичные установки общественности о том, когда и как нужно расставаться со своей холостяцкой жизнью, Даша отбрасывает, как неуместные - она и ее партнер солидарны в том, чтобы отложить праздник их любви на мирное время.

видео дня

"Я хочу жить свою жизнь свободную — и сама решать, что и когда произойдет. Сейчас война. Да, надо жить, но есть события, которые хочется отсрочить на более благоприятные времена. Мне лично сейчас трудно. У меня большая внутренняя травма. Хочу дождаться мира в нашей стране. Мне не до праздников", - объясняет артистка.

Даша Астафьева
Даша Астафьева сейчас - артистка дала комментарий о замужестве / Скриншот YouTube

Кроме того Даше Астафьевой не по вкусу то, что ей постоянно задают глубоко личные вопросы о ее будущем. "Для меня брак — это очень серьезный шаг. И к этому надо быть готовым. Поэтому тем, кто это спрашивает, хочется дать тряпку, чтобы они себе засунули в рты и помолчали", - говорит звезда.

Даша Астафьева
Даша Астафьева сейчас - артистка дала комментарий о замужестве / фото: instagram.com/da_astafieva

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о новом замужестве Тины Кароль. Певица призналась, как на ее жизнь повлияла смерть мужа, и как сегодня она смотрит на появление другого партнера.

Также украинский актер и главный герой 14 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Тарас Цимбалюк нецензурно ответил на упреки о "бегстве" заграницу, которыми его засыпают в последнее время.

Читайте также:

О персоне: Даша Астафьева

Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Даша Астафьева новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

20:53Фронт
В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

19:55Фронт
Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

19:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Последние новости

22:44

Как оживить вазоны зимой: садовод показала копеечный "коктейль" из аптечки

22:44

Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора - назван правильный порядок

22:18

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

22:00

Даша Астафьева без церемоний ответила на вопрос "Когда замуж?"

21:46

Попов потроллил дончан после победы Динамо - ответ не заставил себя ждать

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
21:26

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

21:15

Слово "холостяк" имеет другое значение - как правильно называть неженатых мужчинВидео

21:09

Тыква может скрывать токсичный секрет - о чем предупредили ученые

20:53

Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

Реклама
20:41

Любимые тако по абсолютно новому рецепту: начинка просто топВидео

20:34

О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсыВидео

20:29

Как нельзя обрезать виноград: ошибки, из-за которых теряют урожай

20:04

Почему смартфон Xiaomi быстро разряжается: простое решение проблемы

19:55

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

19:50

Путин может объявить завершение войны - названы два условия и возможные сроки

19:39

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

19:28

Сложная головоломка на IQ: только счастливчики найдут спрятанную букву "О"

19:10

Переговоры Трампа и Си: почему Украина отложена на потоммнение

19:04

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

18:36

В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, есть раненые - что известно

Реклама
18:29

Штраф 7 тысяч евро: почему в Германии наказывают за TikTok и авто под домомВидео

18:17

Справиться сможет не каждый: задача по ПДД на проезд кругового перекресткаВидео

18:00

Медведев начал пугать Бельгию "оружием Судного дня" - "главному хулигану РФ" ответили

17:29

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:24

Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двериВидео

17:23

Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

17:08

"Маша и Медведь" могут финансировать РФ: Минкульт поддержал санкции

16:49

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

16:39

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:29

Несут древние знания: какие люди имеют старую душу по дате рождения

16:23

Угроза тотального блэкаута: эксперт оценил вероятность массовых отключений

16:10

Украину накрывает "бабье лето": где резко потеплеет почти до +20

16:10

Путин отдал циничный приказ о перемирии на нескольких направлениях - что задумал враг

15:51

Защитите себя от бед на долгое время: что нужно сделать в праздник 31 октября

15:50

"Никаких швов": Сумская призналась, как меняла свою внешность

15:45

"Не разговаривай со мной": Мишель Обама раскрыла правду об отношениях с мужем

15:42

По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света: детали

15:41

Могут сжечь авто: какие вещи не стоит вставлять в прикуриватель

15:18

Молчанова Владислава Борисовна досье

15:13

Пара купила столетний дом и сорвала "джекпот": что было под ковром в коридоре

Реклама
15:11

"Не удается перехватывать": Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

15:09

Диане было всего 7 лет: россияне убили маленькую девочку в Винницкой областиФото

15:09

"Это был мой последний шанс": Ломаченко рассказал о причинах завершения карьеры

14:49

Совсем не суржик: откуда на самом деле в украинском языке появилось "шо"Видео

14:28

"Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата

14:23

Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

14:22

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

14:17

Вместе с украинским флагом: Шевченко обратился к старшему сыну

13:54

"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

13:47

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять