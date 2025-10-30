Даша Астафьева без церемоний ответила на вопрос "Когда замуж?"

Астафьева поставила точку в слухах о тайной свадьбе.

Украинская певица, модель и волонтерка Даша Астафьева уже более трех лет состоит в отношениях с тайным возлюбленным. Звезда никогда не была замужем, и во время полномасштабной войны не планирует этом менять.

О своей позиции Астафьева рассказала в беседе с Натальей Бобок. Архаичные установки общественности о том, когда и как нужно расставаться со своей холостяцкой жизнью, Даша отбрасывает, как неуместные - она и ее партнер солидарны в том, чтобы отложить праздник их любви на мирное время.

"Я хочу жить свою жизнь свободную — и сама решать, что и когда произойдет. Сейчас война. Да, надо жить, но есть события, которые хочется отсрочить на более благоприятные времена. Мне лично сейчас трудно. У меня большая внутренняя травма. Хочу дождаться мира в нашей стране. Мне не до праздников", - объясняет артистка.

Кроме того Даше Астафьевой не по вкусу то, что ей постоянно задают глубоко личные вопросы о ее будущем. "Для меня брак — это очень серьезный шаг. И к этому надо быть готовым. Поэтому тем, кто это спрашивает, хочется дать тряпку, чтобы они себе засунули в рты и помолчали", - говорит звезда.

