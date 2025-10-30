'Нет культуры': Цимбалюк нецензурно ответил на упреки о 'бегстве' заграницу

Тарас Цимбалюк выезжал на съемки в Болгарию.

Тарас Цимбалюк ответил на слухи о выезде из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Украинский актер и главный герой шоу "Холостяк-14" Тарас Ци мбалюк резко отреагировал на упреки о том, что он покинул Украину. Артист выложил эмоциональный пост в своем Instagram.

Цимбалюк получил повестку и прошел ВЛК в 2023 году. Он заявил, что стоит в очереди на мобилизацию, а пока помогает Вооруженным силам Украины как волонтер. Сейчас актер продолжает свою творческую карьеру снимаясь в украинских фильмах и сериалах, в том числе и выезжая за границу.

Тарас Цимбалюк - фильмы и сериалы / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Недавно Тарас вместе с коллегами Натальей Денисенко и Антониной Хижняк поехал в Болгарию для съемок продолжения фильма "Когда ты выйдешь замуж", что спровоцировало материалы с громкими заголовками, якобы Цимбалюк засветился за пределами Украины с бутылкой алкоголя. Актер решил окончательно закрыть это обсуждение, заявив, что он уже вернулся домой.

"Я уже вернулся в Украину. Собственно, как и предыдущие десятки раз, когда выезжал на спектакли и съемки", - написал Тарас.

Тарас Цимбалюк ответил журналистам / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Также он в грубой форме пожаловался на тех, кто спекулирует на его имени в контексте выезда за границу.

"Почему у нас нет культуры и уровня журналистики на каком-то высоком аутентичном уровне?", - спросил Цимбалюк.

Коллегу по съемочной площадке поддержала Наталка Денисенко.

"Некоторые наши журналисты пробивают дно", - написала актриса в ответ на пламенный спич Тараса Цимбалюка.

Тарас Цимбалюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что участница популярного украинского шоу "Холостяк" Ирина Пуха рассказала о своих впечатлениях о главном герое проекта Тарасе Цимбалюке. Как рассказала девушка, Тарас может ошибиться в своем выборе. Также она заметила, что актер выбирает девушек по внешним данным.

Также украинский актер Владимир Ращук, который сейчас является военнослужащим ВСУ, высказался о Тарасе Цимбалюке. Он рассказал, почему защитники Украины не воспринимают Тараса в роли военных, и какие последствия его могут ждать.

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

