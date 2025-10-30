"Какой молодой": Ксения Мишина показала редкое фото своего отца

Ксения Мишина поделилась семейными кадрами.

Ксения Мишина - встреча с отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Ксения Мишина в Израиле

С кем она там встретилась и в каком городе побывала

Украинская известная актриса Ксения Мишина встретилась со своим отцом, который, как и ее мама, живет в оккупированном Крыму.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала общие снимки с родным человеком из Израиля, на которых они позировали на фоне панорамы города.

"Иерусалим", – кратко написала Ксения.

Ксения Мишина с отцом / фото: скрин instagram.com, Ксения Мишина

Поклонники остались в восторге от снимков и написали свое мнение в комментариях.

"Счастье, когда родители рядом";

"Невероятная";

"Какой отец молодой", - отметили подписчики знаменитости.

Кстати, по понятным причинам, Мишина очень редко видится с родителями и встречается с ними только за границей.

Сын Ксении Мишиной с ее отцом / фото: instagram.com, Ксения Мишина

Первая любовь Ксении Мишиной

На днях Ксения Мишина растрогала поклонников архивными фотографиями с любовью юности. Во время визита в Израиль, бабушка актрисы показала ей старые фотоальбомы, среди которых Ксения нашла кадры со своей первой любовью. Снимки были сделаны осенью 2007 года во время конкурса красоты среди студенток в Симферополе.

Ксения Мишина / инфографика: Главред

О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

