"Какой молодой": Ксения Мишина показала редкое фото своего отца

Украинская известная актриса Ксения Мишина встретилась со своим отцом, который, как и ее мама, живет в оккупированном Крыму.
На своей странице в Instagram актриса опубликовала общие снимки с родным человеком из Израиля, на которых они позировали на фоне панорамы города.
"Иерусалим", – кратко написала Ксения.
Поклонники остались в восторге от снимков и написали свое мнение в комментариях.
"Счастье, когда родители рядом";
"Невероятная";
"Какой отец молодой", - отметили подписчики знаменитости.
Кстати, по понятным причинам, Мишина очень редко видится с родителями и встречается с ними только за границей.
Первая любовь Ксении Мишиной
На днях Ксения Мишина растрогала поклонников архивными фотографиями с любовью юности. Во время визита в Израиль, бабушка актрисы показала ей старые фотоальбомы, среди которых Ксения нашла кадры со своей первой любовью. Снимки были сделаны осенью 2007 года во время конкурса красоты среди студенток в Симферополе.
О персоне: Ксения Мишина
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
