Укр
"Прекратите": Леся Никитюк удивила заявлением о своем возлюбленном

Элина Чигис
31 октября 2025, 08:49
Леся Никитюк высказалась в эфире шоу.
Леся Никитюк
Леся Никитюк рассказала о возлюбленном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Леся Никитюк назвала преимущества Дмитрия Бабчука
  • Где она об этом заговорила

Украинская известная ведущая Леся Никитюк рассказала о своем женихе-военнослужащему Дмитрии Бабчуке.

В новом выпуске шоу "Хто зверху?" был вопрос к женской команде: "Сколько процентов мужчин не будут встречаться с девушкой, которую не могут потянуть материально?"

Никитюк же отреагировала на вопрос и назвала свой пример.

"Самые дорогие ценности - это людские, а не материальные. Я думаю, меньше половины. Когда мужчина самодостаточный, он не играет с тобой в эти догонялки…" – сказала Леся.

Леся Никитюк с возлюбленным
Леся Никитюк с возлюбленным / фото: instagram.com, Леся Никитюк

На что ей ответила друга участница команды Оля Полякова: "Ты таких видела?".

"Да. У меня такой. Димулечка", - отметила ведущая.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Также в разговор вступился и капитан мужской команды Владимир Дантес.

"Прекратите мерять - потяну или не потяну. Руководствуйтесь любовью своей. Не нужно никого тянуть. Будьте самостоятельными личностями", - заявил ведущий.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

Леся Никитюк - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что телеведущая Леся Никитюк скрывает лицо сына, однако делится счастливыми моментами своего материнства с поклонниками. В честь радостного события она также опубликовала фото своего партнера и отца ее ребенка - украинского военного Дмитрия Бабчука.

Также Леся Никитюк поделилась с фанатами, как отдыхает со своим маленьким сыном на природе. Леся опубликовала видео с подписью: "Наш первый звонок", где в кадре она трясет погремушку, а малыш забавно дергает ручками и ножками.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса
