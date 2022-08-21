"Он не подлец, а просто идиот": Шендерович попытался оправдать путинского холуя Машкова

Как пишет Шендерович, Машков в 90-е и нулевые много снимался в США ‒ но в основном в небольших ролях русских бандитов или террористов. И потому озлобился.
Российский оппозиционер и либерал Виктор Шендерович заявил, что закоренелый путинист, актер и режиссер Владимир Машков так оголтело поддерживает русского диктатор, потому что не смогу стать звездой Голливуда. Об этом Шендерович написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Машков в 90-е и нулевые много снимался в США ‒ но в основном во второстепенных ролях русских бандитов или террористов.
"На первый взгляд, речь актера Машкова в Тавриде можно считать разновидностью алиби. Типа он не подлец, а просто идиот. Очень честный идиот. Но если чуть поскрести. Много лет назад Машков пытался прорваться в Голливуд, но не продвинулся там дальше второстепенных типовых злодеев (причем злодеев как раз славянского происхождения). Вот и разгадка, как говорил Гамлет. Вот и источник живого горячего машковского чувства ко всем этим аль пачинам, не способным постичь глубин русской души", – написал Шендерович.
Напомним, ранее известный российский актер, режиссер руководитель театра имени Олега Табакова и закоренелый путинист Владимир Машков назвал 'нелюдями' противников войны.
Его дочь, актриса Мария Машкова, в свою очередь убеждена в неопровержимости преступления Путина против Украины и мира, за что его, а также самого Машкова, как преданного слуги путинской тирании, будет ждать трибунал.
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