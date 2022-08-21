УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Он не подлец, а просто идиот": Шендерович попытался оправдать путинского холуя Машкова

21 августа 2022, 15:54

Как пишет Шендерович, Машков в 90-е и нулевые много снимался в США ‒ но в основном в небольших ролях русских бандитов или террористов. И потому озлобился.

Шендерович, Машков
Виктор Шендерович и Владимир Машков / коллаж фото УНИАН

Российский оппозиционер и либерал Виктор Шендерович заявил, что закоренелый путинист, актер и режиссер Владимир Машков так оголтело поддерживает русского диктатор, потому что не смогу стать звездой Голливуда. Об этом Шендерович написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Машков в 90-е и нулевые много снимался в США ‒ но в основном во второстепенных ролях русских бандитов или террористов.

"На первый взгляд, речь актера Машкова в Тавриде можно считать разновидностью алиби. Типа он не подлец, а просто идиот. Очень честный идиот. Но если чуть поскрести. Много лет назад Машков пытался прорваться в Голливуд, но не продвинулся там дальше второстепенных типовых злодеев (причем злодеев как раз славянского происхождения). Вот и разгадка, как говорил Гамлет. Вот и источник живого горячего машковского чувства ко всем этим аль пачинам, не способным постичь глубин русской души", – написал Шендерович.

Напомним, ранее известный российский актер, режиссер руководитель театра имени Олега Табакова и закоренелый путинист Владимир Машков назвал 'нелюдями' противников войны.

Его дочь, актриса Мария Машкова, в свою очередь убеждена в неопровержимости преступления Путина против Украины и мира, за что его, а также самого Машкова, как преданного слуги путинской тирании, будет ждать трибунал.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Виктор Шендерович новости шоу бизнеса Владимир Машков
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:09

Сотрудникам Правительственного квартала рекомендуют с 22 по 26 августа работать дома – УП

16:08

"Если я умру как воин - это будет самая достойная смерть": Даниэль Салем поймал пулю на фронте

15:55

Штурм РФ на юге нарвался на мощную ответку ВСУ: оккупанты отступили с потерямиВидео

15:54

"Он не подлец, а просто идиот": Шендерович попытался оправдать путинского холуя Машкова

15:50

Для России удары по Крыму равносильны уничтожению крейсера "Москва" - Юрий ШулипаВидео

Реклама
15:40

Воевал в Чечне и Сирии: ВСУ уничтожили подполковника из РФ, который одним из первых поехал на фронтВидео

15:10

Самые вкусные сосиски, от которых невозможно отказаться: простой рецептВидео

15:05

Если РФ захватит Киев и разгромит Украину, на очереди будут Франция, ФРГ, Британия и США – СоскинВидео

14:59

Киев под угрозой: в Британии назвали условие применения РФ ядерного оружияВидео

14:59

Дугина после гибели дочери срочно увезли в больницу: в Сети появились подробности

14:47

Под Запорожьем буряты и кадыровцы постреляли друг друга, есть раненые – журналистВидео

14:36

Война будет длиться 15 лет, но уже не на территории Украины - экспертВидео

14:36

"Будет та еще Буча": когда освободят Херсон, Крым и главная цель войны - прогноз от Макса ГордееваВидео

14:25

Бунт в "ЛНР": луганские боевики отказываются воевать за "ДНР"Видео

14:10

Астролог спрогнозировала какие месяцы войны с Россией будут самыми тяжелымиВидео

13:59

Штаб ЧФ РФ в Крыму мог атаковать гражданский БПЛА: ПВО оккупантов не смогло его сбить – ISWВидео

13:47

Выстрел в голову: в Кропивницком начальника областного управления СБУ нашли застреленнымВидео

13:29

"Скоро по всей РФ - взрывы возмездия": Невзоров позлорадствовал гибели дочери Дугина

13:24

Буду топить за наших пацанов: российская ведущая Кудрявцева поддержала войну в Украине

13:00

Гороскоп на завтра, 22 августа 2022: Ракам – закон бумеранга, Скорпионам – знаки судьбы, Козерогам - деньгиВидео

Реклама
12:57

Ответка за обстрелы Никополя: ВСУ уничтожили оккупантов РФ вместе с техникойВидео

12:54

Путин очень слабый, хоть и хвастается черным поясом по дзюдо – УсикВидео

12:46

Лопес и Аффлек громко второй раз отпраздновали свадьбу: фото роскошного праздникаВидео

12:39

"Та что это такое": муж Ефросининой раскритиковал изменения во внешности ведущей

12:31

Гороскоп Таро на неделю 22-28 августа: Близнецам – странные предчувствия, Стрельцам – деньги, Водолеям – счастьеВидео

12:17

В Севастополе прогремели взрывы: что известно о новой "бавовне"Видео

12:14

Похороны Русланы Писанки: в Сети появились первые фото

12:05

Путин уже в состоянии ухода, в России нарастает угроза беспощадного бунта – СоскинВидео

11:53

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

11:51

Душевные поздравления с юбилеем 65 лет, открытки к празднику женщинам и мужчинам

11:49

Убийство дочери идеолога Путина: в ОП ответили на версию об "украинском следе"Видео

11:44

Виталий Портников. НАТО может вступить в войнуВидеоблоги

11:31

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – вещие сны, Козерогам – врагиВидео

11:07

Судьбоносные перемены и большая удача: три знака зодиака станут счастливчиками до конца лета

10:59

Киев под угрозой: в ОП предупредили о рисках ракетного удара РФ и назвали срокиВидео

10:56

Легендарный Кикабидзе передал деньги от своего юбилейного концерта на нужды ВСУ

10:33

Труп обгорел после взрыва: подробности гибели дочери "идеолога Путина" ДугинаВидео

10:18

Берут по 60 тысяч: Гайдай рассказал, как в "ЛНР" люди "сливают" тех, кто уклоняется от "мобилизации"

09:46

Приметы на 22 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы весь год прошел удачноВидео

09:46

Война в Крыму: эксперт назвал условие, когда полуостров станет безлюднымВидео

Реклама
09:37

Оккупантам влепили выговор за то, что они в грузовике подорвались на мине и испортили технику

09:01

"Трудная, но важная и нужная победа": Зеленский обратился к Усику после победного боя-реванша

08:58

Мощные взрывы в Чернобаевке: подробности нового удара ВСУ по оккупантамВидео

08:47

Как лучше уснуть в жару: главные лайфхаки для быстрого и здорового снаВидео

08:40

Новый "вброс": русские агрессоры намекнули, по каким гражданским объектам в Украине хотят ударить

08:28

РФ перебросит силы с фронта для отражения атак на Крым: в США назвали причинуВидео

08:21

Будет ли нападение из Беларуси 24 августамнение

08:09

"Ты не выиграл этот бой!!!": Джошуа устроил грандиозную истерику на ринге и выбросил пояса УсикаВидео

07:56

В июне не стало отца, теперь - сына: в боях с оккупантами погиб музыкант и боец ВСУВидео

07:34

В России взорвали джип путинского пропагандиста и идеолога: погибла его дочь

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять