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"Он настоящий бандит": отчим избитого танцора Дорофеевой рассказал о сотруднике УГО новые детали

9 августа 2021, 20:15
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По словам мужчины, семья продолжает собирать деньги на лечение.

Евгений Гончаренко парализован / Соцсети

Избитый сотрудником УГО танцор балета украинской певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко находится в стабильно тяжелом состоянии. Выводить его из медикаментозного сна медики пока не планируют.

Как сообщает "Обозреватель", врачи прогнозируют, что пострадавший может пробыть в коме еще несколько месяцев, однако точных сведений по этому поводу не дают. Хотя обнадеживают близких, что в их практике уже были подобные случаи, и пациентов удавалось выводить в нормальное жизненное состояние.

Отчим Евгения Гончаренко Вячеслав рассказал, что левая часть тела парня полностью обездвижена. Он парализован. Ежедневно на лекарства уходит от трех до пяти тысяч гривен. В этому помогают неравнодушные граждане и благотворительный фонд.

Между тем, по словам мужчины, напавший на Евгения сотрудник УГО "регулярно избивал людей". Мужчина также уведомлен, что "на родине злоумышленника есть цела банда, которая калечит людей". Данную информацию передали полиции.

Вячеслав подтвердил, что виновного в избиении парня Евгения Безпалого уволили из Управления государственной охраны. В точности доказано то, что во время нападения был при исполнении, так как утром шел на работу.

Напомним, в МВС пообещали внутреннее расследование против Безпалого - избившего Евгения правоохранителя.

Ранее сообщалось, что избивший Женю товарищ Безпалый задержан, проводится расследование его поступка, также суд вынес решение о его аресте.

Надя Дорофеева
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