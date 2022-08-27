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"Он на войне и мне страшно": Ада Роговцева показала своего внука

27 августа 2022, 14:58

Актриса рассказала, как сильно скучает за своим внуком и насколько ей сейчас страшно за его жизнь.

Ада Роговцева
Ада Роговцева / кадр из видео

Украинская актриса театра и кино, любимица миллионов зрителей поделилась фотографией своего внука, который защищает Украину в войне против России.

Соответствующее фото актриса запостила на своей странице в Facebook.

"Он моя радость и моя гордость! Он невероятно талантлив во всем! Он умеет и продолжает учиться любить. И он – не рядом. Он делает свою мужскую работу. Он на войне", - написала она.

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Актриса поделилась своей болью и рассказала, что плачет, потому что не может обнять "своего золотого мальчика, своего взрослого внука в его День рождения". "Но он там, где должен быть. Господи, спаси и сохрани. Победы, мой Алексей. Сил, умения, Божьей помощи и защиты! Многая лета, моя любовь с тобой всегда", - написала она.

Напомним, ранее 84-летняя артистка рассказала, что ее детство выпало на войну, и сейчас ей и ее близким приходится вновь переживать ужасы вражеской оккупации. Она также отметила, что среди ее близких и знакомых есть погибшие - война собирает свою кровавую жатву.

Сын и внук Роговцевой защищают Украину он рашистов, а дочь и другие родственники занимаются волонтерской деятельностью.

Украинскую армию артистка поддерживает с 2014 года, сейчас она помогает, чем можем - чинит и стирает одежду украинским военным, дает им принять душ в своем доме.

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Ада Роговцева
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