"Он ее выбрал": участница "Холостяка" слила правду о Цимбалюке

Как Тарас Цимбалюк выбирает девушек на "Холостяку" / коллаж: Главред, фото: скрин видео, instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ирина Пуха рассказала о Тарасе Цимбалюке

Какое впечатление у нее осталось от "Холостяка"

Участница популярного украинского шоу "Холостяк" Ирина Пуха рассказала о своих впечатлениях о главном герое проекта – Тарасе Цимбалюке.

Как рассказала девушка в интервью РБК-Украина, Тарас может ошибиться в своем выборе. Также она заметила, что актер выбирает девушек по внешних данных.

"Мне показалось, что Тарас выбирает визуально. Он выбрал тех, кто визуально ему нравится", - сказала Ирина.

Ирина Пуха и Тарас Цимбалюк / фото: instagram.com, "Холостяк"

Пуха отметила, что Цимбалюк показался ей очень импульсивным, поэтому есть вероятность, что он не найдет любовь на проекте, но получит жизненный опыт.

Тарас Цимбалюк с мамой / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Рискует ли Цимбалюк обжечься? Да, потому что он очень импульсивный человек. Он видит девушку, она ему понравилось - то он ее выбрал. А потом может произойти что-то не так. Первая серия, вторая, третья - он же узнает о человеке больше, она раскрывается, он. Поэтому это все возможно, сто процентов. Но ничего, если обожжется, это его опыт. Ничего страшного", - добавила Пуха.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

