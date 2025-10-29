"Он ее выбрал": участница "Холостяка" слила правду о Цимбалюке

Вы узнаете:
- Ирина Пуха рассказала о Тарасе Цимбалюке
- Какое впечатление у нее осталось от "Холостяка"
Участница популярного украинского шоу "Холостяк" Ирина Пуха рассказала о своих впечатлениях о главном герое проекта – Тарасе Цимбалюке.
Как рассказала девушка в интервью РБК-Украина, Тарас может ошибиться в своем выборе. Также она заметила, что актер выбирает девушек по внешних данных.
"Мне показалось, что Тарас выбирает визуально. Он выбрал тех, кто визуально ему нравится", - сказала Ирина.
Пуха отметила, что Цимбалюк показался ей очень импульсивным, поэтому есть вероятность, что он не найдет любовь на проекте, но получит жизненный опыт.
"Рискует ли Цимбалюк обжечься? Да, потому что он очень импульсивный человек. Он видит девушку, она ему понравилось - то он ее выбрал. А потом может произойти что-то не так. Первая серия, вторая, третья - он же узнает о человеке больше, она раскрывается, он. Поэтому это все возможно, сто процентов. Но ничего, если обожжется, это его опыт. Ничего страшного", - добавила Пуха.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
"Холостяк" - последние новости по теме
Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цымбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.
А также блогерша Инна Белень стала заложницей обстоятельств. Вместо того, чтобы отмечать День рождения нового бойфренда, для которого она готовила большой сюрприз, ей пришлось в экстренном порядке покинуть страну. Причиной тому стал судебный процесс в Германии, который инициировал бывший муж Инны.
Вас может заинтересовать:
- Игорь Николаев обратился к дочери, которую больше не видит - причина
- Наталья Сумская разрушила общение с Ольгой Сумской - детали конфликта
- Алексей Суханов сделал публичное признание о свадьбе - детали
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред