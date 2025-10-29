"Восхищались тобой": умер выдающийся военный дирижер Ансамбля ВСУ

Антонюк 25 лет был художественным руководителем и главным дирижером Заслуженного академического Ансамбля песни и танца ВСУ.

Дмитрию Антонюку было 64 года / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Ансамбля ВСУ, facebook.com/apitzsu

Кратко:

Дмитрию Антонюку было 64 года

Антонюк умер за дирижерским пультом

В среду, 29 октября, оборвалась жизнь художественного руководителя и главного дирижера Заслуженного академического Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Дмитрия Антонюка. Ему было 64 года.

Трагическую новость сообщили на официальной странице Ансамбля ВСУ в соцсети Facebook. В посте отметили, что военный дирижер всегда творил от души, а также выразили искренние соболезнования его родным.

"Сегодня ушел из жизни Дмитрий Жанович Антонюк – выдающийся военный дирижер, Заслуженный деятель искусств Украины, который 25 лет был художественным руководителем и главным дирижером Заслуженного академического Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Он посвятил свою жизнь музыке, воспитал не одно поколение музыкантов и прославил украинскую военную музыку на международной арене", – говорится в сообщении.

Память Дмитрия Антонюка почтила главный режиссер фестиваля "Шлягер года" Анжела Норбоева. В своем Facebook она обнародовала фотографию дирижера и заговорила о его вкладе в отечественную музыкальную индустрию.

"Дмитрий Жанович. Димочка, как же так? Сколько всего хорошего, музыкального мы с тобой вместе сделали. Сколько артистов мира восхищались тобой как дирижером и твоим коллективом, которым ты жил, который с тобой стал таким крутым. Светлая и добрая память тебе, мой дорогой друг", – написала Норбоева.

Народный артист Украины Петр Мага на своей странице в Facebook также сообщил о смерти Дмитрия Антонюка.

"Жанович, как?" – написал Мага.

Он поделился снимком Антонюка, сделанным на одном из концертов.

В комментарии к посту украинский музыкант Игорь Коцюбинский рассказал, как произошла трагедия.

"Умер за пультом дирижера", – сообщил он.

О персоне: Дмитрий Антонюк Дмитрий Антонюк родился 23 мая 1961 года в Киеве. Высшее образование он получил в Московской консерватории, обучение в которой закончил в 1984 году. С того момента Антонюк был дирижером военного оркестра. В 2004 году художественный руководитель Ансамбля ВСУ получил почетное звание Заслуженного деятеля искусств Украины. Его репертуар состоял из музыкальных произведений церемониального и маршевого характера, а также военно-патриотических и лирических песен. Вместе с оркестром Дмитрий Антонюк выступал не только в Украине, но и многих других странах мира, таких как Китай, Нидерланды, Германия, Норвегия, Испания и другие.

