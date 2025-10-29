"У него все размыто": популярная певица рассказала о ранении брата-военного

По словам исполнительницы, брат Назар ушел добровольцем в ВСУ.

https://stars.glavred.info/u-nego-vse-razmyto-populyarnaya-pevica-rasskazala-o-ranenii-brata-voennogo-10710638.html Ссылка скопирована

Популярная певица рассказала о ранении брата-военного / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Доброволец воевал на Бахмутском направлении

Мужчина прошел лечение и до сих пор у него есть проблемы со зрением

Популярная украинская певица Ирина Выхованец, которая выступает под сценическим именем FIЇNKA, рассказала о брате-военном. Об этом рассказала FIЇNKA в интервью Рамине Эсхакзай.

По словам исполнительницы хитов "Афини", "Культура" и "Миленький", брат Назар ушел добровольцем в ВСУ.

видео дня

"Он, как пошел воевать, никому не сказал. Сказал, что его мобилизовали, чтобы никто не ругал. Пошел добровольцем. Он был на Бахмутском направлении. Потерял зрение. Служит в десантно-штурмовых войсках", - рассказала исполнительница.

Ирина добавила, что после серьезного ранения брат прошел лечение и до сих пор у него есть проблемы со зрением. Однако военный решил снова вернуться на службу.

"Ему сделали операцию на глаз, но у него все размыто. Было две контузии. Но он такой человек, что если доброволец, то это доброволец", - подчеркнула FIЇNKA.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская известная актриса Ксения Мишина поделилась, как она общается со своим сыном Платоном, которому уже 13 лет. Мишина отметила, что после возвращения мальчика из летнего лагеря, его взросление проявилось еще сильнее.

Военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.

Вас может заинтересовать:

О персоне: FIÏNKA Ирина Выхованец, более известная как FIÏNKA, родилась 9 октября 1993. FIÏNKA - украинская певица и актриса. Автор и ведущая юмористического проекта "Ліжник TV" на YouTube. Популяризирует гуцульскую культуру. Финалистка национального отбора Украины на песенный конкурс "Евровидение" в 2023 и 2025 годах. Окончила Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Проживает в Ивано-Франковске. Некоторое время играла в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Её самый первый и самый известный сингл – "Груба". С 2022 года сотрудничает с лейблом Enko. В 2018 году вышла замуж. Родила сына Владислава.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред