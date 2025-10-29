Укр
Суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры: какая причина ухода со сцены

Виталий Кирсанов
29 октября 2025, 15:46
1060
Нелли Фуртадо хочет завершить свой творческий путь и сосредоточиться на целях, "соответствующих" периоду жизни.
Нелли Фуртадо объявила о завершении музыкальной карьеры
Нелли Фуртадо объявила о завершении музыкальной карьеры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nellyfurtado

Кратко:

  • Нелли Фуртадо объявила о завершении музыкальной карьеры
  • Певица обратилась ко всем своим поклонникам

Знаменитая канадская певица Нелли Фуртадо, которая известна хитами "Say It Right" и "Give It To Me", объявила о завершении музыкальной карьеры. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Сначала артистка вспомнила, как зарождался ее творческий путь и показала архивное фото.

видео дня

"25 лет назад вышел мой первый альбом. На первом слайде мне 20 лет, собираюсь сыграть свой первый концерт как профессиональный артист на Lilith Fair. Я сходила в магазин и купила это розовое платье и блестящие туфли на платформе, чтобы выступить", - написала Нелли.

Суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры: какая причина ухода со сцены
Фото: instagram.com/nellyfurtado

Однако сейчас Фуртадо хочет завершить свой творческий путь и сосредоточиться на целях, "соответствующих" периоду жизни. Она обратилась ко всем своим поклонникам с такими словами:

"Я благодарна за все годы веселья и настоящего чуда. Безграничная благодарность всем, кто когда-либо слушал мою музыку и посещал любое мое шоу. Я люблю вас и ваши открытые сердца! Также спасибо всем тем, кто так упорно работал, чтобы помочь мне осуществить мои мечты на творческом уровне".

К слову, поговаривают, что причиной завершения карьеры стал постоянный хейт относительно фигуры звезды. Известно, что Нелли за последние годы набрала вес.

Кстати, Нелли в 2000 году выпустила свой дебютный альбом "Whoa Nelly!", а ее песня "Like a Bird" стала настоящим хитом. Впоследствии ее композиции активно ротировались в хит-парадах и получали немало наград и наград - песни Фуртадо были в Тор-30 многих американских чартов, вошли в 10-ку Billboard Hot 100.

В 2006 году она выпустила новую пластинку "Loose", в которой был танцевальный трек "Give It to Me" с Джастином Тимберлейком.

К слову, Фуртадо также стала обладательницей премии "Grammy Awards" в 2002 году, в через пять лет "BRIT Awards" и "MTV Europe Music Awards".

Ранее Главред сообщал, что украинская известная актриса Ксения Мишина поделилась, как она общается со своим сыном Платоном, которому уже 13 лет. Мишина отметила, что после возвращения мальчика из летнего лагеря, его взросление проявилось еще сильнее.

Военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.

