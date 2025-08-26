Укр
Нелли Фуртадо высмеяла хейтеров, которые стыдили ее за лишний вес

Алена Кюпели
26 августа 2025, 23:15
Певица настроена очень позитивно и любит себя и свое тело.
Нелли Фуртадо ответила хейтерам
Нелли Фуртадо ответила хейтерам / Коллаж Главред, фото Instagram/nellyfurtado

Кратко:

  • Как себя подает Нелли Фуртадо
  • Что он пытается сказать

Популярная певица Нелли Фуртадо отправила остроумное послание бодишеймерам на фоне обсуждений в интернете её фигуры и сценических нарядов.

Как пишет Page Six, исполнительница хита "I’m Like a Bird" возглавила Манчестерский гей-парад в воскресенье, выйдя на сцену в свободной футболке с мультяшным изображением фигуры в форме песочных часов, на которой были нарисованы укороченный топ, джинсовая мини-юбка и пояс с надписью "Whoa Nelly" (название её дебютного альбома, выпущенного в 2000 году).

На спине её футболки красовалась татуировка с мультяшным персонажем, на которой курсивом было написано "Better than ever" (Лучше, чем когда-либо).

46-летняя Фуртадо дополнила этот дерзкий наряд колготками в сетку и яркими сапогами.

Нелли Фуртадо говорит о принятии
Нелли Фуртадо говорит о принятии / Фото Instagram/nellyfurtado

Недавние наряды Фуртадо для выступлений вызвали бурные обсуждения у поклонников. На своём выступлении на фестивале Big Feastival в Великобритании в пятницу вечером певица надела бюстгальтер и юбку из потёртого денима от Stella Xingyi, которые она надела поверх майки Thirteen Crosby с бабочкой.

Нелли Фуртадо изменилась
Нелли Фуртадо изменилась / Фото Instagram/nellyfurtado

Плащ в тонкую полоску от Samuel Gärtner, широкий ремень с пряжкой "Whoa, Nelly!" и высокие сапоги дополнили её образ.

Фуртадо опубликовала этот эффектный наряд в Instagram и получила множество одобрительных комментариев.

Ранее Главред писал о том, что папарацци удалось поймать сына Джонни Деппа в объективы фотокамер.

Стало также известно о том, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет.

"Это будет плохо": Трамп пригрозил санкциями не только России, но и Украине

"Миллионы, а в перспективе и миллиарды": Трамп признался, как США зарабатывают на Украине

С какими странами украинцы смогут иметь множественное гражданство - обнародован список

