Нелли Фуртадо высмеяла хейтеров, которые стыдили ее за лишний вес

Кратко:
- Как себя подает Нелли Фуртадо
- Что он пытается сказать
Популярная певица Нелли Фуртадо отправила остроумное послание бодишеймерам на фоне обсуждений в интернете её фигуры и сценических нарядов.
Как пишет Page Six, исполнительница хита "I’m Like a Bird" возглавила Манчестерский гей-парад в воскресенье, выйдя на сцену в свободной футболке с мультяшным изображением фигуры в форме песочных часов, на которой были нарисованы укороченный топ, джинсовая мини-юбка и пояс с надписью "Whoa Nelly" (название её дебютного альбома, выпущенного в 2000 году).
На спине её футболки красовалась татуировка с мультяшным персонажем, на которой курсивом было написано "Better than ever" (Лучше, чем когда-либо).
46-летняя Фуртадо дополнила этот дерзкий наряд колготками в сетку и яркими сапогами.
Недавние наряды Фуртадо для выступлений вызвали бурные обсуждения у поклонников. На своём выступлении на фестивале Big Feastival в Великобритании в пятницу вечером певица надела бюстгальтер и юбку из потёртого денима от Stella Xingyi, которые она надела поверх майки Thirteen Crosby с бабочкой.
Плащ в тонкую полоску от Samuel Gärtner, широкий ремень с пряжкой "Whoa, Nelly!" и высокие сапоги дополнили её образ.
Фуртадо опубликовала этот эффектный наряд в Instagram и получила множество одобрительных комментариев.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что папарацци удалось поймать сына Джонни Деппа в объективы фотокамер. Снимок разлетелся по Сети, и поклонники Деппа и Паради вновь кусают локти от того, что их сын не сияет на киноэкранах.
Стало также известно о том, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет.
Вас также может заинтересовать:
- Найдена в луже крови: певица Брэкстон оказалась в ужасной ситуации
- В деле о самоубийстве мужа Седоковой появился новый поворот: что грозит певице
- "Родила свою копию": певица Руслана показала редкое фото с мамой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред