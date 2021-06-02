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Оля Цибульская сказала, кто ей Дзидзьо, и как она его любит

2 июня 2021, 14:25

Украинская певица Оля Цибульская объяснила, почему не отбивала Дзидзьо у жены до развода.

Оля Цибульская
Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

Кума Михаила Хомы, певица Оля Цибульская публично объяснила, какие отношения ее связывают с Дзидзьо, и почему она не "отбила" его у Ярославы Притулы раньше.

Певица пришла на интервью шоу Власть vs Влащенко, где и ответила на парочку "нелестных" вопросов о творчестве и скандалах, связанных с ней последнее время.

В особенности, ей снова пришлось объяснять, является ли она любовницей Дзидзьо, или нет.

"Мы с Мишей знаем друг друга с детства, с зеленого, сопливого… Потому что это школьные годы, у него, наверно, первый курс… И он видит, сколько сделано у меня, и я вижу, сколько — у него… И мы знаем, не надо друг другу на ухо рассказывать, сколько г*на пришлось съесть, сколько всего пережить, что я его люблю всем сердцем, как брата, как человека-профессионала, и всегда молюсь за него Богу и прошу, чтобы у него все было хорошо, потому что он прекрасный артист. Надеюсь, что он так же меня любит и, что это взаимно", - говорит девушка.

В программу вошел также ее ответ о том, остались ли они друзьями после развода мужчины, или теперь они уже что-то большее друг другу.

"Если бы мы должны были стать друг другу кем-то больше, то это было бы уже давно. И он очень харизматичный мужчина, и я такая, с перцем. Так что, если бы я хотела его завоевать, то уже сделала бы это", - объяснила она

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Ранее Ольга Цибульская заинтриговала объявлением о своем муже после того, как в Сеть слили якобы его данные.

До этого Дзидзо впервые отреагировал на скандальное обвинение в изменах от Ярославы Притулы.

В последнем своем интервью его бывшая жена Ярослава Притула объявила, что подозревала Дзидзьо в изменах, но не смогла найти доказательств.

Посмотреть выпуск Светской жизни с Олей Цибульской можно онлайн на сайте 1plus1 video. Там же доступен новейший выпуск шоу, последний в мае 2021.

Ольга Цибульская новости шоу бизнеса
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