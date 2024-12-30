Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

Вкратце:
- Певицу заподозрили в разводе
- Цибульская ответила поклонникам, куда "исчез" ее муж
Украинская певица и ведущая Оля Цибульская замужем уже более двадцати лет. С Сергеем она воспитывает десятилетнего сына Нестора.
Муж артистки - человек непубличный. Его личность Цибульская раскрыла лишь летом 2022 года - до этого он предпочитал держаться в тени, а ей приписывали романы с известными мужчинами (вроде ее давнего друга Михаила 'Дзидзьо' Хомы).
После того, как Сергей перестал скрываться, поклонники певицы ожидали, что будут чаще видеть мужчину в ее блоге или на светских мероприятиях, однако к известности муж Цибульской не стремится. Из этого некоторые сделали вывод, что в семейной жизни звезды не все так гладко.
Об этом Олю Цибульскую напрямую спросили на ее странице в Instagram. Проблемы в браке и уж тем более развод она отрицает. "Просто не делаю из личной жизни шоу-бизнеса", - написала артистка.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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