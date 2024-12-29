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Популярный актер-воин рассказал, нужно ли артистам идти на фронт

Анна Подгорная
29 декабря 2024, 18:47
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Максим Девизоров поделился своим мнением про место творческих личностей в борьбе за свободную Украину.
Максим Девизоров
Максим Девизоров новости - Максим Девизоров прокомментировал военную службу артистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/devizorov

Вкратце:

  • Девизоров выразил мнение, нужно ли служить украинским артистам
  • Актер рассказал про сослуживцев

В первые дни полномасштабной войны украинский актер Максим Девизоров вступил в ряды ВСУ. В составе 103 Отдельной бригады ТрО артист служил на Донецком и Харьковском направлениях, позже - поступил на службу в Отдел коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ.

В интервью для Oboz.ua Девизоров признался - не считает необходимым освобождать деятелей культуры от военных обязанностей, так как они являются равными с представителями любой другой профессии. К тому же многие артисты взяли в руки оружие и уже стоят на страже украинской свободы. Меж тем он отмечает важность поддержания и развития искусства даже в условиях полномасштабной войны.

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"А я не могу сказать, что актеры и представители других профессий из мира кинопроизводства как-то в стороне остались от того, что происходит в стране. Большой процент - в армии. Культура является важнейшим фактором для сохранения нации. Поэтому нужно давать возможность и театрам, и другим культурным учреждениям функционировать надлежащим образом. Но вместе с тем - творческим людям место на фронте, так же, как и строителям, водителям, бизнесменам", - говорит актер-воин.

Суммируя собственные взгляды Максим Девизоров подчеркнул, что каждый гражданин, будь то артист или бизнесмен, должен делать посильный вклад в защиту страны - в тылу или на фронте: "У нас в роте было трое актеров из львовского Театра Заньковецкой. Были люди из списка Forbes. У каждого разный доход, разные жизненные принципы и опыт. Но мы все работали на одно - защиту наших семей".

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Кто такой Максим Девизоров?

Максим Девизоров - украинский актер театра, кино и телевидения. В начале полномасштабной войны в Украине вступил в ряды Вооруженных сил Украины (103 ОБрТрО). Наиболее известен ролями в проектах "Перші ластівки", "Мирний-21", "Дільничний з ДВРЗ" и пр.

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