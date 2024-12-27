Ефросинина рассказала, чем занимается ее не публичная дочь

20-летняя Нана Хромаева, не желает быть публичной, поэтому о ней мало что известно украинской общественности.

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Ефросинина рассказала про дочь / Коллаж Главред, фото Instagram/efrosinina

Вы узнаете:

На кого учится дочь Ефросининой

Где она живет

Дочь украинской телеведущей Маши Ефросининой, 20-летняя Нана Хромаева, не желает быть публичной, поэтому о ней мало что известно украинской общественности.

Между тем, как рассказала мать молодой девушки в интервью OBOZ.UA, дочь Ефросининой учится в Амстердаме.

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"Сейчас к нам с сыном приехала дочь Нана. Еще до большой войны она стала студенткой университета в Амстердаме. Собственно, в январе 2022 года мы получили подтверждение о поступлении. Первые пол года вторжения была со мной и Сашей за границей. И в сентябре 2022-го я привезла ее в Амстердам. учится на политолога. Это ее выбор, потому что всегда интересовалась перестройкой мира", - заявила она.

Ефросинина добавляет, что дочь - ее лучший собеседник. ""Нана – одна из лучших моих собеседниц, с ней очень классно. Мы сейчас каждый вечер чаем, разговариваем. Видимся, к сожалению, не так часто, каникулы у нее бывают всего несколько раз в год. Вот сейчас как раз один из таких счастливых периодов. Она уже у меня взрослая – 20 лет", – добавила Ефросинина.

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Как ранее писал Главред, недавно Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

А также Маща Ефросинина заявила, что очень рада, когда слышит комплименты от своих подписчиц. Но в то же время, ей пишет огромное количество хейтеров, которые даже желают ей исчезнуть с лица земли.

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Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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