Маша Ефросинина смело показала свою фигуру и жестко ответила хейтерам

Маша Ефросинина может похвастаться своими достижениями.

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Маша Ефросинина сделала бодипозитивное признание / Коллаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая является излюбленным объектом хейтеров, решила "подлить масла в огонь" и дать очередной повод для желающих поделиться своим "ценным мнением".

На своей странице в Instagram, Ефросинина показала как переодевается в спортивную форму и рассказывает о том, как относится к своему телу.

По словам Ефросининой, она очень рада, когда слышит комплименты от своих подписчиц. Но в то же время, ей пишет огромное количество хейтеров, которые даже желают ей исчезнуть с лица земли.

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Маша Ефросинина прокомментировала свой внешний вид / Скриншот Instagram/masharfrosinina

Маша Ефросинина прокомментировала свой внешний вид / Скриншот Instagram/masharfrosinina

"Наконец-то я, своим трудом, долгим путем, работой со специалистами, достигла того вида, который нравится мне", - говорит она.

Маша Ефросинина прокомментировала свой внешний вид / Скриншот Instagram/masharfrosinina

Маша Ефросинина прокомментировала свой внешний вид / Скриншот Instagram/masharfrosinina

По словам ведущей, она наконец-то перестала переживать о том, отвечает ли она чьим-либо стандартам.

Маша Ефросинина - новости сейчас:

Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловий было "слишком эмоциональным".

А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

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