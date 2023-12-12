Оля Цибульская попала в скандал из-за разрушенной оккупантами квартиры в Ирпене

В апреле прошлого года украинская певица Оля Цибульская сообщила, что дом ее родителей в Ирпене попал под вражеский обстрел. К счастью, родным артистки к тому моменту удалось сбежать в более безопасное место, а вот квартира оказалась полностью разрушенной.
Спустя почти два года после этого события на семью Цибульских обрушилось общественное порицание от соседей, которые продолжают жить в небезопасном доме. Их обвиняют в том, что они отказываются убирать в разрушенной квартире, что мешает остальных чувствовать себя более комфортно.
К примеру, соседям мешают свисающие стекла и незабитые окна, из-за которых в других квартирах холод и плесень. Снимки проблемной квартиры стали появляться в социальных сетях вместе с возмущенными возгласами.
"Сейчас соседи пытаются огласить ситуацию с квартирой Цибульской, которая больше года отказывается привести ее в порядок или по крайней мере убрать свисающее над головами стекло. Наталья, мама Цибульской, которая является послом восстановления Ирпеня, отказывается что-либо делать с аварийной квартирой, а соседей обзывает хайпожерами. Грибок и холод в соседних квартирах, рядом жилые квартиры и нужно демонтировать кондиционер, который на добром слове держится", - гласят жалобы.
Оля Цибульская не стала молчать и вступилась за родителей. На своей странице в Instagram она опубликовала скрины документов, которые содержат выводы специальной комиссии, которая оценила квартиру аварийной - там до сих пор могут оставаться взрывоопасные предметы и повреждены несущие стены. Несчастье там может случиться в любой момент.
"Специалисты, что осматривали, повторяли: квартира в аварийном состоянии. Повреждение опорной конструкции. Часть этажа рассматривают под демонтаж и архитектор, что осматривал объект, сказал, что любые работы без специалистов могут быть опасными для жизни. Поэтому надо ждать решения и действий официальной комиссии. Родители подали все нужные документы в полицию, прокуратуру, архитектуру и Дию. Сдавали средства для ОСМД на ремонт крыши", - рассказала певица.
Следом артистка записала видео, в котором подробно объяснила, что делать там что-либо небезопасно. Ее родители, как и сотни других украинцев, чье жилье пострадало при вражеских обстрелах, подали заявку на восстановление.
Также Цибульская предупредила тех, кто занимается настоящей травлей ее семьи - если угрозы не прекратятся, она будет обращаться в полицию, чтобы там наказали обидчиков.
Смотрите видеообращение Оли Цибульской к соседям:
Позже Оля Цибульская обратилась к соседям, которым не терпится смешать ее семью с грязью из-за мнимой бездеятельности - она предложила желающим самим разобрать завалы, но лишь после того, как они юридически засвидетельствуют, что берут на себя всю ответственность за любые последствия.
"Если вы лично готовы встретиться с нотариусом, написать заявление от своего имени, которое инициирует работы в доме, готовы указать паспортные данные, идентификационный код и берете на себя все возможные последствия и несете личную ответственность и все возможные в случае нарушений возмещения, заверенные юридически, — берите документы и идем к нотариусу", - предложила певица.
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