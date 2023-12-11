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"Весила 39 кг и считала себя жирной": Мирошниченко рассказала про борьбу с РПП

Анна Подгорная
11 декабря 2023, 23:15
Жена Тимура Мирошниченко поделилась своим опытом борьбы с расстройством пищевого поведения.
Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко рассказала, как боролась с РПП / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Юрист и жена популярного украинского ведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко активно ведет свой лайфстайл-блог. Нередко подписчики спрашивают у нее совета в той или иной жизненной ситуации - о воспитании детей, балансе между работой и личной жизнью, отношениях.

Недавно поклонники Инны затронули важную и крайне болезненную тему - расстройства пищевого поведения. Она поделилась своим опытом в этом вопросе в своем блоге в Instagram.

Оказалось, что в возрасте 20 лет блогерша имела проблемы с РПП - она весила всего 39 килограмм, при этом считала себя недостаточно стройной. Из-за этого она изнуряла себя диетой из капусты и кефира, а затем срывалась и объедалась так сильно, что ей было сложно бороться с последствиями без помощи врачей.

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Со временем Мирошниченко преодолела расстройство, но его пагубное влияние на ЖКТ преследовало ее еще не один год.

"Проблема всегда в голове. И лечить необходимо в длительной терапии с психологом. Лично я обошлась без этого. Как-то сама разобралась и перезапустила свою голову. Но я не советую тянуть самостоятельно. Потому что на восстановление организма у меня ушло несколько лет. ... Это страшный период жизни. Особенно, когда мозг включился, и пришло осознание, в каком состоянии организм", - вспоминает Инна.

При этом блогерша отмечает, что в той или иной степени расстройство пищевого поведения есть практически у всех. Поэтому она советует прислушиваться к своему организму и обращать внимание на первые "звоночки" - стыд от тортика на ночь, постоянные диеты и взвешивания, тренировки, как наказание за сытный и вкусный обед, и пр.

Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко рассказала, как боролась с РПП / instagram.com/_inna_mi_

Ранее молодая жена певца Виктора Павлика, бизнесвумен Екатерина Репяхова, рассказала про отношения с отцом. Она призналась, что для папы, который оборвал с ней все связи, она больше не существует.

Также 15-летняя красавица-дочь Евгения Кошевого похвасталась пирсингом в необычном месте. У Варвары уже есть прокол в носу, и к этому девушка добавила новое украшение.

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