УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Для него меня больше не существует": Репяхова рассказала про отношения с отцом

Анна Подгорная
10 декабря 2023, 18:27
Жена Виктора Павлика призналась, знаком ли с дедушкой ее единственный сын.
Ектерина Репяхова с мужем и сыном
Екатерина Репяхова высказалась про сложные отношения с отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Постоянные подписчики блога бизнесвумен и жены Виктора Павлика Екатерины Репяховой знают практически все про ее семейную жизнь, ее близкое окружение, родственников. Единственный нечастый "гость" в жизни блогерши - ее родной отец.

Мужчина отказался от своих детей, а с Екатериной даже судился - он пытался отобрать у дочери квартиру в Днепре. Суд папа Репяховой проиграл, однако дочь с победой поздравил. Это был последний раз, когда Екатерина контактировала с отцом.

Об этом бизнесвумен рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что отца давно нет в ее жизни, а в жизни ее сына от Виктора Павлика Михаила он и не появлялся.

видео дня

"Папа никогда не видел Мишу и даже не поздравил с рождением сына. Хотя он меня в детстве очень любил и уговаривал маму родить ему третьего ребенка. Для моего папы меня больше не существует, я не знаю почему. Не спрашивайте. Если бы я знала, я бы ответила", - рассказывает Репяхова.

При этом она отмечает, что все еще любит отца, и принимает его таким, какой он есть. Екатерина убеждена, что у нее хватит великодушия прийти к нему на помощь, если в этом появится потребность.

Екатерина Репяхова с отцом
Екатерина Репяхова высказалась про сложные отношения с отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее украинская певица Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом, а также назвала цену самого дорогого подарка от мужа.

Также украинская актриса Ксения Мишина удивила новым цветом волос сына - она позволяет 11-летнему Платону экспериментировать с внешностью и поощряет подобный поиск себя.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
Реклама

Главное за день

Вся страна "поплывет": в Украину врывается резкое потепление

Вся страна "поплывет": в Украину врывается резкое потепление

18:06 Синоптик
Россияне готовят новое наступление на Купянск: в ВСУ сообщили о ситуации на фронте

Россияне готовят новое наступление на Купянск: в ВСУ сообщили о ситуации на фронте

17:42 Украина
"Обстрелы не прекращаются": оккупанты стягивают свои резервы на юге - ВСУ

"Обстрелы не прекращаются": оккупанты стягивают свои резервы на юге - ВСУ

16:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: Раку - вскружит голову, Стрельцу - неопределенность

18:27

"Для него меня больше не существует": Репяхова рассказала про отношения с отцом

18:06

Вся страна "поплывет": в Украину врывается резкое потепление

17:47

В России "похоронили" несуществующего пилота-оккупанта

17:42

Россияне готовят новое наступление на Купянск: в ВСУ сообщили о ситуации на фронте

Россия способна начать масштабное наступление после выборов Путина - КуликРоссия способна начать масштабное наступление после выборов Путина - Кулик
17:26

Режиссер популярных в РФ фильмов воюет на стороне Украины против оккупантов

17:08

Как открыть носки без помощи ножниц одним движением рукиВидео

16:52

Как сварить макароны ровно за 1 минуту: женщина поделилась удивительным способом

16:52

Никогда не догадаетесь: из чего делают манку

Реклама
16:29

"Обстрелы не прекращаются": оккупанты стягивают свои резервы на юге - ВСУ

16:25

Гороскоп на 2024 год: 5 знаков зодиака сделают впечатляющую карьеру

16:14

Украина "падет за несколько месяцев": в Сенате США сообщили о надеждах Путина

16:10

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 декабря: Водолею - нерешительность, Козерогу - много внимания

16:01

Сырский: ситуация на востоке сложная, россияне наступают по всему фронту

15:49

Лучится от счастья: министр Кулеба трогательно обратился к своей возлюбленной

15:42

Накроет черная полоса и болезни: что нельзя делать 11 декабря

15:38

Россия готовит новые спецоперации: эксперт ответил, к чему готовиться в ближайшие месяцы

15:26

Ответ смогут увидеть лишь самые внимательные: нужно найти число 65 среди 55

15:15

Украинцам приходится переплачивать за газ: в чем причина и как сохранить деньги

14:52

Гороскоп на завтра 11 декабря 2023: Овну - любовные муки, Раку - повышение

Реклама
14:48

В Днепре сожгли мемориал памяти жертв удара РФ по многоэтажке

14:45

Война могла закончиться в 2022 году: экс-командир "Айдара" раскрыл детали

14:43

Россия накопила ракеты для уничтожения украинской энергосистемы - разведка Британии

14:14

Оккупанты истощают ПВО Украины перед атакой: новая хитрая тактика врага

13:59

Россияне могут начать новое мощное наступление: эксперт объяснил, при чем здесь выборы Путина

13:20

СМИ назвали предполагаемого заказчика убийства Кивы: неожиданный кандидат

13:10

Жена Налчаджиоглу впервые отреагировала на его вечеринки в компании красоток

13:02

Лунный календарь 11 декабря 2023: прислушайтесь к советам друга, которые уберегут от трудностей

13:01

Всего за сутки ВСУ ликвидировали сотни оккупантов на Таврическом направлении

12:37

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Обезьянам - веселье, у Коз изменятся планы

12:30

Чего ждать украинцам в случае прекращения помощи от США: раскрыт катастрофический сценарий

12:17

"Клоун Клепа": Наташа Королева с жуткими кудрями сплясала на фоне КремляВидео

12:07

Россия хочет окружить бойцов ВСУ в Авдеевке: оккупанты "лезут" с нескольких направлений

11:51

Маск заступился за пророссийского блогера: требует от Зеленского объяснений

11:40

Отказа не миновать: кто в Украине не сможет получить субсидию

11:34

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: кто получит шанс разбогатеть

11:25

В ВСУ озвучили запасы ракет и дронов в России: Украине стоит готовиться к смешанным атакам

10:57

Гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: Девы - держите тайны в секрете, Близнецы решат проблемы

10:53

Такого вы еще не пробовали: участница "Мастер Шефа" рассказала, как приготовить любимое блюдо Ивана Франко

10:52

Женщина показала гениальный метод, как за 3 минуты очистить микроволновкуВидео

Реклама
10:39

Путин может победить: военный рассказал, от чего зависит итог войны

10:23

Женщина показала, как правильно использовать скребок для стекла: уберет лед гораздо быстрееВидео

09:42

Мобилизация студентов в Украине: какой категории могут дать отсрочку

09:26

Некоторые украинцы могут остаться без пенсии: как этого избежать

09:26

Девушка показала, как работает скрытая кнопка в стиралкеВидео

08:31

ВСУ мощно ударили по оккупантам и прорвались вперед на Запорожском направлении - ISW

08:10

Авдеевка и план "Б"мнение

07:59

Германии придется вести оборонительную войну против РФ - Брейер раскрыл вероятную опасность

07:32

Оккупанты усиливают наступления на ВСУ в самую сложную погоду: в ISW раскрыли цель

06:10

Оружейный меморандум и зрада в Конгрессемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять