"Для него меня больше не существует": Репяхова рассказала про отношения с отцом

Постоянные подписчики блога бизнесвумен и жены Виктора Павлика Екатерины Репяховой знают практически все про ее семейную жизнь, ее близкое окружение, родственников. Единственный нечастый "гость" в жизни блогерши - ее родной отец.
Мужчина отказался от своих детей, а с Екатериной даже судился - он пытался отобрать у дочери квартиру в Днепре. Суд папа Репяховой проиграл, однако дочь с победой поздравил. Это был последний раз, когда Екатерина контактировала с отцом.
Об этом бизнесвумен рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что отца давно нет в ее жизни, а в жизни ее сына от Виктора Павлика Михаила он и не появлялся.
"Папа никогда не видел Мишу и даже не поздравил с рождением сына. Хотя он меня в детстве очень любил и уговаривал маму родить ему третьего ребенка. Для моего папы меня больше не существует, я не знаю почему. Не спрашивайте. Если бы я знала, я бы ответила", - рассказывает Репяхова.
При этом она отмечает, что все еще любит отца, и принимает его таким, какой он есть. Екатерина убеждена, что у нее хватит великодушия прийти к нему на помощь, если в этом появится потребность.
Ранее украинская певица Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом, а также назвала цену самого дорогого подарка от мужа.
Также украинская актриса Ксения Мишина удивила новым цветом волос сына - она позволяет 11-летнему Платону экспериментировать с внешностью и поощряет подобный поиск себя.
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