"Для него меня больше не существует": Репяхова рассказала про отношения с отцом

Жена Виктора Павлика призналась, знаком ли с дедушкой ее единственный сын.

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Екатерина Репяхова высказалась про сложные отношения с отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Постоянные подписчики блога бизнесвумен и жены Виктора Павлика Екатерины Репяховой знают практически все про ее семейную жизнь, ее близкое окружение, родственников. Единственный нечастый "гость" в жизни блогерши - ее родной отец.

Мужчина отказался от своих детей, а с Екатериной даже судился - он пытался отобрать у дочери квартиру в Днепре. Суд папа Репяховой проиграл, однако дочь с победой поздравил. Это был последний раз, когда Екатерина контактировала с отцом.

Об этом бизнесвумен рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что отца давно нет в ее жизни, а в жизни ее сына от Виктора Павлика Михаила он и не появлялся.

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"Папа никогда не видел Мишу и даже не поздравил с рождением сына. Хотя он меня в детстве очень любил и уговаривал маму родить ему третьего ребенка. Для моего папы меня больше не существует, я не знаю почему. Не спрашивайте. Если бы я знала, я бы ответила", - рассказывает Репяхова.

При этом она отмечает, что все еще любит отца, и принимает его таким, какой он есть. Екатерина убеждена, что у нее хватит великодушия прийти к нему на помощь, если в этом появится потребность.

Екатерина Репяхова высказалась про сложные отношения с отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

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