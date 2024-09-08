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Олимпийская спортсменка была убита через месяц после Олимпиады-2024 в Париже

Анна Подгорная
8 сентября 2024, 01:30
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Ребекка Чептегей стала жертвой домашнего насилия, которое лишило матери двоих маленьких детей.
Умерла Ребекка Чептегей
Умерла Ребекка Чептегей - подробности убийства Ребекки Чептегей / коллаж: Главред, фото: pexels.com, x.com/iocmedia

Мировое спортивное сообщество потрясла ужасная трагедия - бегунья из Уганды Ребекка Чептегей скончалась в возрасте 33 лет в Кении из-за травм несовместимых с жизнью. Об этом сообщает BBC.

Ребекка Чептегей вернулась домой из церкви, где ее поджидал ее экс-бойфренд. Между ними вспыхнула ссора из-за раздела земельного имущества, в результате которой мужчина поджег бывшую возлюбленную. Открыто следствие.

Спортсменка была доставлена в больницу, где ей оказывали помощь, однако процент ожогов был настолько высок, что привел к полиорганной недостаточности, которая стала причиной смерти Чептегей.

видео дня

Информацию о смерти Ребекки Чептегей в социальных сетях также подтвердила ее семья: "С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Ребекка умерла сегодня утром во время лечения в больнице. Она действительно боролась и пыталась быть сильной. Последний вздох она сделала, окруженная своими детьми и семьей. Словами не описать, как мы будем скучать по ней. Она освещала каждую комнату своей солнечной улыбкой и всегда знала, как рассмешить окружающих".

У покойной спортсменки осталось двое маленьких дочерей.

заявление семьи Чептегей
Заявление семьи Ребекки Чептегей про смерть бегуньи / instagram.com/rebeccacheptegei

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже

Олимпиада-2024 в Париже — летние Олимпийские игры, которые прошли в столице Франции, Париже, и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити — острове в составе французской заморской страны и Поморского коллектива.

На этих Олимпийских играх состоялся дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это были последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 стали первыми, на которых было одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин.

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