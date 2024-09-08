Олимпийская спортсменка была убита через месяц после Олимпиады-2024 в Париже

Ребекка Чептегей стала жертвой домашнего насилия, которое лишило матери двоих маленьких детей.

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Умерла Ребекка Чептегей - подробности убийства Ребекки Чептегей / коллаж: Главред, фото: pexels.com, x.com/iocmedia

Мировое спортивное сообщество потрясла ужасная трагедия - бегунья из Уганды Ребекка Чептегей скончалась в возрасте 33 лет в Кении из-за травм несовместимых с жизнью. Об этом сообщает BBC.

Ребекка Чептегей вернулась домой из церкви, где ее поджидал ее экс-бойфренд. Между ними вспыхнула ссора из-за раздела земельного имущества, в результате которой мужчина поджег бывшую возлюбленную. Открыто следствие.

Спортсменка была доставлена в больницу, где ей оказывали помощь, однако процент ожогов был настолько высок, что привел к полиорганной недостаточности, которая стала причиной смерти Чептегей.

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Информацию о смерти Ребекки Чептегей в социальных сетях также подтвердила ее семья: "С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Ребекка умерла сегодня утром во время лечения в больнице. Она действительно боролась и пыталась быть сильной. Последний вздох она сделала, окруженная своими детьми и семьей. Словами не описать, как мы будем скучать по ней. Она освещала каждую комнату своей солнечной улыбкой и всегда знала, как рассмешить окружающих".

У покойной спортсменки осталось двое маленьких дочерей.

Заявление семьи Ребекки Чептегей про смерть бегуньи / instagram.com/rebeccacheptegei

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