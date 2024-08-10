Олимпиада 2024: звезда Симона Байлз сделала себе шикарный подарок в Париже

Американская гимнастка, 7-кратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира Симона Байлз, которая по праву считается настоящей звездой Олимпиады 2024, сделала себе роскошный подарок в честь своей победы.
Как пишет Page Six, Симона Байлз отпраздновала свое звание самой титулованной гимнастки в истории, купив себе новую сумочку Hermès.
В пятницу 11-кратная олимпийская медалистка поделилась снимками своих дорогих покупок в своей истории в Instagram.
Байлз опубликовала изображение из магазина Hermès в Париже, где полка была заставлена сумками Birkin и кошельками Kelly разных нейтральных оттенков, размеров и кожи, включая кожу страуса и аллигатора, стоимость которых может достигать шестизначных цифр, в зависимости от модели.
Байлз не показала своим поклонникам настоящую сумку, которую она приобрела, хотя подписала фотографию смайликами и плачущими эмодзи, показывая подписчикам в Instagram, как она рада своему новому аксессуару.
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Ранее Главред писал о том, что некая скандальная блогерша Юлия Верба, которая также хвастается лакшери-покупками, угодила в скандал. Ее обвинили в том, что она передала на фронт непригодные автомобили.
Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.
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