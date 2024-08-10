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Олимпиада 2024: звезда Симона Байлз сделала себе шикарный подарок в Париже

Алена Кюпели
10 августа 2024, 00:23
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Симона Байлз является самой популярной спортсменкой Олимпиады 2024 в Париже.
Симона Байлз купила себе новую сумку
Симона Байлз купила себе новую сумку / Коллаж Главред, фото Instagram/simonebiles

Американская гимнастка, 7-кратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира Симона Байлз, которая по праву считается настоящей звездой Олимпиады 2024, сделала себе роскошный подарок в честь своей победы.

Как пишет Page Six, Симона Байлз отпраздновала свое звание самой титулованной гимнастки в истории, купив себе новую сумочку Hermès.

В пятницу 11-кратная олимпийская медалистка поделилась снимками своих дорогих покупок в своей истории в Instagram.

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Симона Байлз похвасталась новой покупкой
Симона Байлз похвасталась новой покупкой / Скриншот Instagram/simonebiles

Байлз опубликовала изображение из магазина Hermès в Париже, где полка была заставлена ​​сумками Birkin и кошельками Kelly разных нейтральных оттенков, размеров и кожи, включая кожу страуса и аллигатора, стоимость которых может достигать шестизначных цифр, в зависимости от модели.

Байлз не показала своим поклонникам настоящую сумку, которую она приобрела, хотя подписала фотографию смайликами и плачущими эмодзи, показывая подписчикам в Instagram, как она рада своему новому аксессуару.

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Ранее Главред писал о том, что некая скандальная блогерша Юлия Верба, которая также хвастается лакшери-покупками, угодила в скандал. Ее обвинили в том, что она передала на фронт непригодные автомобили.

Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.

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