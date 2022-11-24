Ольга Сумская показала, как из-за блэкаута готовит ужин прямо в подъезде

Ольга Сумская во время блэкаута варила суп в подъезде / instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская живет в Киеве, и как сотни тысяч украинцев по всей стране, своими силами борется с последствиями блэкаута, который наступил в результате массированного ракетного обстрела.

Актриса с супругом живут в многоквартирном доме, поэтому ужин на газовой горелке ей пришлось готовить прямо в подъезде. На своей странице в Instagram Сумская показала, как с мужем, актером Юрием Борисюком, сочиняет кулинарные шедевры.

На плитку артисты поставили газовую горелку, сверху - кастрюлю со шпинатным супом с фрикадельками. В ролике Сумская пожелала всем соотечественниками держаться, ведь убеждена, что украинцы смогут преодолеть что угодно.

В описании к видео она выразила сочувствие пострадавшим и семья погибшим после ракетного обстрела 23 ноября, и попросила совета о том, какими средствами лучше запасаться в случае повторных отключений. "Страшный день… Соболезнования семьям погибших украинцев в Вышгороде и Вольнянске… Взрывы слышали все киевляне… Это сплошной ужас… После сегодняшнего обстрела Киева и области поняла, что стоит все же запастись самым необходимым… Скажем, такие баллончики с газом, чтобы приготовить суп, которого хватит на пару дней… Мы пока без света и без воды…" - пишет актриса.

Ракетная атака России 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработало ПВО, в Киеве, пристоличной области и Винницкой области есть прилеты.

Также сообщалось, что Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. После этого РФ, похоже, решила подтвердить это "звание".

По информации Офиса президента, в результате сегодняшней ракетной атаки РФ по Украине подтверждено попадание вражеских ракет по объектам критической инфраструктуры в нескольких областях.

НЭК "Укрэнерго" прогнозирует аварийные отключения света по всей Украине до конца суток.

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