Ольга Сумская показала архивные семейные фото с дочерью-молчуньей

Легенда украинского кино и театра Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивными фото, на которых она запечатлена со своей мамой Анной Ивановной, которая ушла из жизни пару лет назад, и двумя дочками ‒младшей, Анной Борисюк, и старшей ‒ Антониной Паперной (которая много лет живет в стране-агрессоре РФ и ни слова не говорит о войне, которую диктатор Владимир Путин развязал против Украины).
Кроме того, Сумская отдельно опубликовала Stories, где вспомнила счастливые годы жизни с мамой. Позднее актриса также добавила кадры из Сети, на которых речь идет о благодарности маме.
Вместе с семейными фотографиями Сумская поделилась своими душевными переживаниями. В частности, актриса рассказала, что очень скучает по своей покойной маме.
Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.
Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- "Разве я слушала маму?": Ольга Сумская высказалась про ловеласа-Паперного
- "Московская" дочь Сумской побывала на презентации запрещенного ресурса в Москве
- Витовская откровенно оценила позицию московской "молчуньи"-дочери Сумской