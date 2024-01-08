Ольга Сумская показала архивные семейные фото с дочерью-молчуньей

Ольга Сумская показала архивные фотографии с дочерьми и покойной мамой с ее последнего дня рождения и поделилась душевными переживаниями.

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Ольга Сумская и Антонина Паперная / коллаж Главред, фото Instagram и Facebook

Легенда украинского кино и театра Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивными фото, на которых она запечатлена со своей мамой Анной Ивановной, которая ушла из жизни пару лет назад, и двумя дочками ‒младшей, Анной Борисюк, и старшей ‒ Антониной Паперной (которая много лет живет в стране-агрессоре РФ и ни слова не говорит о войне, которую диктатор Владимир Путин развязал против Украины).

Кроме того, Сумская отдельно опубликовала Stories, где вспомнила счастливые годы жизни с мамой. Позднее актриса также добавила кадры из Сети, на которых речь идет о благодарности маме.

Вместе с семейными фотографиями Сумская поделилась своими душевными переживаниями. В частности, актриса рассказала, что очень скучает по своей покойной маме.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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