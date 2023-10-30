Витовская откровенно оценила позицию московской "молчуньи"-дочери Сумской

Легендарная украинская актриса Ирма Витовская высказалась о том, что старшая дочь ее коллеги, Ольги Сумской, актриса Антонины Паперная уже много лет живет в Москве, трудится на благо киноиндустрии страны-агрессора РФ и молчит о войне, которую диктатор Путин развязал против Украины. Свое мнение она высказала для "РБК-Украина".
"Дочка Ольги Сумской находится там уже о-го-го сколько лет. Она же не после вторжения переехала, правда? Она уже там сложилась как человек, как личность, у нее там семья. Я думаю, Оле очень тяжело с этим", – сказала Витовская.
Актриса добавила, что не замечала за Паперной украинофобских высказываний, которые, по мнению Витовской, большинство русских артистов поддерживают агрессию Путина исключительно с целью "понравиться и быть ближе к власти".
"Я не вижу, что человек является участником каких-то украинофобских программ, куда загоняют всех. Я допускаю, что большинство всех этих украинофобских высказываний российских актеров – это конъюнктурное желание быть на плаву, понравиться, быть ближе к власти. Есть большая часть тех, кто действительно исповедует эту украинофобию, а есть те, которые так служат режиму. Это всегда так было. Поэтому я не буду здесь комментировать, чтобы не делать еще больнее Ольге Вячеславовне. Я не знаю ее дочь и не знаю очень близко семью. Но эта ситуация не началась сейчас", – сказала Витовская.
Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.
Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".
Другие новости про Ольгу Сумскую:
- "Это страшная материнская боль": Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков
- Ольгу Сумскую "заплевали" за грустное фото первых дней полномасштабной войны в Украине
- "Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из Харькова