Ольга Cумская рассказала о домогательствах коллег-мужчин

Кратко:
- Какие подробности раскрыла Ольга Сумская
- Как она себя вела в таких ситуациях
Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая рассказала какие сейчас у нее отношения со старшей дочерью - актрисой Антониной Паперной, шокировала историей о сексуальных домогательствах.
Об этом звезда рассказала в подкасте "Право на...".
По словам артистки, в начале ее карьеры к актрисе интерес проявляли взрослые мужчины. Среди них были и актеры, и режиссеры.
Между тем, Ольга Сумская избегала моментов, когда они могли остаться наедине. По ее словам, она осознавала, какие могут быть последствия, а потому отказывала на каждое предложение.
"Я обходила это, но были такие подкаты, как говорится, и ухаживания режиссеров, партнеров. Все было когда-то, но вы сами решаете, быть этим отношениям или нет. Воспитанная девушка никогда не сядет в автомобиль с мужем и не поедет к нему домой пить кофе, чтобы познакомиться. Я всегда понимала последствия", - говорит она.
Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показаласемейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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