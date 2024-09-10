"В активном поиске": московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали

Антонина Паперная объявила о том, что начала заниматься новым проектом в стране-оккупанте РФ.

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Антонина Паперная показала, чем сейчас занята в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper

Старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской – Антонина Паперная, которая продолжает жить в России и молчит о войне в Украине, засветилась в сети и рассказала, чем сейчас занята.

Как сообщила Паперная в своих соцсетях, она готовиться к новому российскому проекту, но не уточнила к какому, а только показала свой образ.

Тоня Паперная / инфографика: Главред

"Подготовка к проекту. Создаем образ по мотивам Loro Piana, элегантный, дорогой, в красивых пыльных оттенках с интересными деталями-ловушками, так как героиня моя в активном поиске, но не в лоб, а из-за угла ищет свою жертву. Мне кажется, получилось очень красиво", - написала молчунья.

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Отметим, Антонина замужем за российским актером Владимиром Яглычем, который предпочитает молчать о террористическом вторжении РФ в Украину.

Смотрите видео, где Антонина Паперная показалась в разных образах:

Антонина Паперная - новый проект / фото: скрин t.me/tonyapapernaya

Кто такая Антонина Паперная? Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

Антонина Паперная - последние новости по теме

Напомним, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания "московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.

Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.

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