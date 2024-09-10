"В активном поиске": московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали

Старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской – Антонина Паперная, которая продолжает жить в России и молчит о войне в Украине, засветилась в сети и рассказала, чем сейчас занята.
Как сообщила Паперная в своих соцсетях, она готовиться к новому российскому проекту, но не уточнила к какому, а только показала свой образ.
"Подготовка к проекту. Создаем образ по мотивам Loro Piana, элегантный, дорогой, в красивых пыльных оттенках с интересными деталями-ловушками, так как героиня моя в активном поиске, но не в лоб, а из-за угла ищет свою жертву. Мне кажется, получилось очень красиво", - написала молчунья.
Отметим, Антонина замужем за российским актером Владимиром Яглычем, который предпочитает молчать о террористическом вторжении РФ в Украину.
Смотрите видео, где Антонина Паперная показалась в разных образах:
Кто такая Антонина Паперная?
Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.
Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.
Антонина Паперная - последние новости по теме
Напомним, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания "московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.
Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.
Вас может заинтересовать:
- "Никто не был рад": путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу
- Украинская "мафия": беглецу Алексндру Волошину отомстили в Польше
- "Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред